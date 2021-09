Se billedserie Daglig leder af Roskilde Badene, Birgitte Junker.

Tre bassiner lukket på én gang i den ny svømmehal

Roskilde - 29. september 2021 kl. 14:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Lysten til at benytte Roskildes nye svømmehal er stor, men både mandag og tirsdag var flere af bassinerne lukkede for de mange brugere.

Mandag var det således det store 50 meter-bassin, som man i store dele af åbningstiden måtte nøjes med at kigge på, lige som både varmtvandsbassinet og koldtvandsbassinet - eller -karret, om man vil - heller ikke var i brug.

For nogle af bassinerne var der dog tale om ganske kortvarige lukninger. Det fortæller Roskilde Badenes daglige leder, Birgitte Junker.

- Mandag var der udskiftning af kulfiltrene på 50 meter-bassinet, og det var grunden til, at det ikke var i brug det meste af dagen. Filtret blev skiftet ud i forbindelse med det årlige eftersyn, så der var teknikere i kælderen, og bassinet blev åbnet igen ved 18-tiden. Og tirsdag var det den samme historie med terapibassinet, siger Birgitte Junker.

For terapibassinets vedkommende kom serviceeftersynet ikke meget på tværs. Det var nemlig lukket i forvejen, fordi en af de vandprøver, der tages dagligt, havde vist, at en af de mange grænseværdier, der skal overholdes, var blevet overskredet.

- I sådan et tilfælde lukker vi bassinet og tager en ny prøve, og indtil der kommer et svar på den, holder vi bassinet lukket, siger Birgitte Junker.

Hvornår laboratoriets svar på de seneste prøver dukker op, har svømmehallen ingen indflydelse på, men lederen forventer, at der kan gå et par dage endnu.

Hylende køleanlæg Og så er der koldtvandsbassinet eller koldvandskarret, som brugerne af saunaen skulle kunne træde op i for at få det helt kolde gys. Men i størstedelen af den tid, svømmehallen har haft åbent, har karret faktisk ikke været i brug.

Årsagen skal findes uden for svømmehallen. Vandet i karret bliver nemlig kølet af et anlæg, der er placeret på svømmehallens bagside, og da det blev tændt, viste det sig, at det larmede gudsjammerligt.

- Køleanlæget hvinede og gav en slags hyletone, der generede naboerne. Derfor har vi valgt at slukke for det. Vi måtte vente længe på at få montører ud at kigge på det, og de havde en idé om, hvad der var galt - men da vi tændte det igen efter deres besøg, larmede det stadig, og nu er vi røget bag i køen igen i forhold til at få et nyt montørbesøg, siger Birgitte Junker.

Dobbelt ramt På det punkt er svømmehallen dobbelt ramt. Fordi svømmehallen er helt ny, skal alt, hvad der »lige« skal ordnes, for det første stadig gå via entreprenøren, så der er en lidt længere kommandovej, end hvis man bare havde kunnet slå op på de gule sider og ringe efter en elektriker.

Og for det andet kører hele byggebranchen som bekendt på fuld tryk, og den rift, der er om håndværkere, mærker også svømmehallen i form af lang ventetid.

- Det er ikke fordi, der ikke sker noget - der er en montør, der arbejder på at finde årsagen til støjen - men det er sin sag at få en herud og ordne det. Det er meget frustrerende, når vi gerne vil have det fikset hurtigst muligt, men det kan vi altså ikke, men vi har en forhåbning om, at det sker snart, siger Birgitte Junker.

