Centergrunden i Æblehaven og Rønnebærparken er et af de tre fokusområder i arkitektkonkurrencen for Roskilde Sydvest. Foto: Kristian Jørgensen

Tre arkitektteams skal give bud på ny bydel

17 teams havde søgt om deltagelse, og de tre teams Cornelius Vöge, JAJA Architects og Tredje Natur er blevet udvalgt til at deltage. Der fokuseres i konkurrencen særligt på tre fokusområder: Centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken, trafikforløbet foran Æblehaven/Rønnebærparken og et parkforløb gennem bydelen fra parken »Hullet« og til Hyrdehøjskoven.

De tre arkitektteams skal over de næste seks måneder konkurrere om at udarbejde det bedste forslag til en omdannelse af området. Arkitektkonkurrencen afvikles frem til september 2021, hvor vinderforslaget udpeges. Konkurrencens dommerkomité består af politikere fra Roskilde Kommune, politisk valgte repræsentanter for Boligselskabet Sjælland og de lokale beboere samt to fagdommere.