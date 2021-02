Travlt på Roskildes værksteder

Selv om de fleste af Roskildes butikker skal holde lukket pga. coronaen, er der fortsat gang i mange af byens værksteder. Her har fagfolk indenfor de forskellige håndværk travlt med at udføre bestillings-arbejder og reparationer, hvilket stadig er tilladt.

- Desuden kan jeg modtage nye bestillinger fra kunder, som jeg i forvejen har mål på, så jeg har noget at sy ud fra.

- Men det er da ikke så sjovt, at kunderne ikke kan komme ind i min forretning, så jeg håber, at vi kommer igennem det her så hurtigt som muligt, siger Maiken Wiberg.