Butikschef Victor Lambæk fortæller, at Brødrene Simonsen havde så stor succes med deres pop up-butik i sommer, at de nu har lavet en outletbutik i lokalerne. Foto: Britt Nielsen

Travlt i Danmarks største herretøjsoutlet

Til lyden af hornmusik tiltrak Brødrene Simonsen lørdag opmærksomhed på Danmarks største herretøjsoutlet, de har åbnet i Algade. Senere skiftede musikken til en dj, der sørgede for et festligt indslag på Algade.

Selv om der er tale om herretøj, var kvinderne godt repræsenteret i butikken, hvor butikschef Victor Lambæk sammen med sine medarbejdere havde travlt med at lange poser med tøj over disken.

- Det er en fantastisk gågade. Vi har hørt, at julen og vinteren skulle være god her, sagde Victor Lambæk og forklarede, at butikken er delt op i to dele, hvor den ene del er outlet, mens resten er helt nye varer.