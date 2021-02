Travlt før genåbning

Mange ejere og ansatte i Roskildes butikker, der nu igen må åbne mandag morgen, har haft travlt med at forberede sig på kundernes tilbagekomst.

Inde i butikkerne kunne man mange steder se både ejere og ansatte, som var i fuld gang med at gøre nye udstillinger eller tilbud klar.

Flere læsere har henvendt sig til avisen og undret sig over, at der nogle steder ikke har været ændret i udstillingerne fra jul, hvor den store lukning startede.

Forklaringen er ifølge folk med forstand på detailhandel, at ejerne har været bange for at miste den corona-kompensation de nu har kunnet få, hvis de samtidig arbejdede i forretningen.