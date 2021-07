Her er de seks bøger, som Batzer & Co. har udgivet i 2021. Foto: Lars Ahn Pedersen

Travlt efterår i vente for Roskilde-forlag

Roskilde - 18. juli 2021 kl. 16:28 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Med kun seks udgivelser i foråret har det været et stille halvår for Roskilde-forlaget Batzer & Co., men efteråret bliver til gengæld travlt.

- Vi udgiver 16-20 bøger i efteråret, heraf tre nobelprisvindere. Der kommer nye bøger af Auður Ava Ólafsdóttir og Judith Hermann, og vi har de tre sidste tre bind i Jon Fosses »Septologien«. Derudover udgiver vi for første gang en bog af en syrisk forfatter og har to nyoversættelser af Dostojevskij, siger forlægger Arild Batzer, som har bemærket, at der i Judith Hermanns nye roman »Hjem« optræder en person ved navn Arild, »hvor hun så end har det fra.«

To med på listen Selv om foråret kun bød på seks udgivelser, præsterede Batzer & Co. alligevel at få to titler med på Politikens liste over bøger, som avisens anmeldere anbefaler til sommerferielæsningen.

De to er »Stjernernes knitren« af islandske Jón Kalman Stefánsson og »Davids bror« af norske Kjell Askildsen, og for begges vedkommende er der tale om, at ingen af dem er nye romaner, da »Stjernernes knitren« er fra 2003, mens »Davids bror« er fra 1957. Begge bøger er i øvrigt også blevet fremhævet af Berlingske Tidendes anmeldere.

- Kjell Askildsen er et stort navn i Norge, men han er mest kendt som novelleforfatter, og det gik op for mig, at hans romaner aldrig er blevet oversat til dansk. Kalman skriver hele tiden, fordi han ikke kan lade være, så jeg har ikke haft tid til at gå tilbage i hans forfatterskab før nu. Man kan godt genkende en del fra hans senere romaner, men »Stjernernes knitren« er den eneste, der er fortalt fra et barns synspunkt. Den har fået fantastiske anmeldelser og har solgt 2000 eksemplarer på en måned, fortæller forlægger Arild Batzer, der har Jón Kalman Stefánsson med på litteraturfestivalen Nord i Helsingør i september.

De oversete Forlagets øvrige forårsudgivelser har til gengæld fået knapt så megen opmærksomhed. Batzer & Co. indledte 2021 med romanen »Fuglenes anatomi« af den norske forfatter Merethe Lindstrøm, som vandt Nordisk Råds Litteraturpris i 2012 for sin roman »Dage i stilhedens historie«. Den ville Arild Batzer gerne have udgivet i sin tid, men tabte budkrigen. I stedet har han fået hendes seneste fra 2019.

Derefter fulgte »Forsøg over jukeboksen« af nobelprisvinderen Peter Handke, hvis bagkatalog Batzer & Co. er ved at arbejde sig igennem.

- Den er nok for de få. Lindstrøm kan alle til gengæld læse, siger Arild Batzer.

Børnebøger er ikke det, Batzer & Co. forbindes mest med, men forlaget har udgivet et par stykker, og i april udkom endnu en, »Halens historie« af Yulia Horst og Daria Rychkova.

- Den har vundet Europas største pris for illustrerede børnebøger, og jeg købte rettighederne til den for flere år siden, men har ikke fået gjort noget ved den før nu. Det er en svær genre at sælge, for det er mest bibliotekerne, der køber børnebøger, siger han.

Den sidste udgivelse inden sommerferien var Beate Grimsruds »Jeg foreslår at vi vågner«, og den knytter der sig en speciel historie til.

Forlægger Arild Batzer med de seks bøger, som Batzer & Co. har udgivet i 2021. Foto: Lars Ahn Pedersen

Anmeldelserne kom væltende Arild Batzer var skuffet. Fredag den 25. juni udgav Batzer & Co. romanen »Jeg foreslår at vi vågner« af den norske forfatter Beate Grimsrud, men da han åbnede dagens aviser, fandt han ikke en eneste anmeldelse af bogen, og der var heller ikke nogle i weekendudgaverne.

- Gode anmeldelser betyder alverden for salget, så det var lidt af en nedtur, siger han.

Faktisk måtte Arild Batzer vente en uge, før den første anmeldelse dukkede op, men derefter er det gået som med den berømte ketchupflaske, hvor det hele kommer væltende på én gang.

Jyllands-Posten lagde ud med at tildele romanen fem stjerner, og Berlingske Tidende fulgte trop en uge senere med yderligere fem. Siden har Weekendavisen og senest Kristeligt Dagblad - også fem stjerner - været på banen med rosende ord, så nu har Arild Batzer ikke længere grund til at klage, selv om han har bemærket, at det er blevet mere reglen end undtagelsen, at bøger bliver anmeldt med forsinkelse i de landsdækkende aviser.

- Men der er også udkommet exceptionelt mange gode bøger det sidste halve år herhjemme, fordi mange af udgivelserne fra sidste år blev skubbet til i år på grund af corona, siger den norskfødte forlægger.

Et særligt forhold Når Arild Batzer ærgrede sig over de i første omgang udeblevne anmeldelser, skyldtes det hans forhold til Beate Grimsrud.

Forlaget Batzer & Co. hed oprindeligt Roskilde Bogcafé og udgav i begyndelsen kun klassikere af forfattere som Dostojevskij, Hermann Hesse, Arthur Rimbaud og William Blake, men i 2000 gik Arild Batzer over til også at udgive samtidsromaner, og en af dem var »At smyge forbi en økse« af Beate Grimsrud. På det tidspunkt var internettet stadig en nyhed, og ingen havde tænkt på sociale medier, så Arild Batzer hentede ofte sine forfattere til Danmark, så de kunne møde pressen.

- Da jeg udgav den første bog med Beate, sad jeg her på kontoret med hende, og alle journalister kom til Roskilde for at interviewe hende, husker han.

»At smyge forbi en økse« blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, og det gjorde hende interessant for andre forlag. Gyldendal overtog hende, men Arild Batzer bevarede gennem alle årene et godt forhold til Beate Grimsrud, når de mødte hinanden på litteraturfestivaler eller til reception på den norske ambassade.

Havde ingen anelse Sidste år gik det op for Arild Batzer, at rettighederne til Beate Grimsruds nye roman var frie, fordi Gyldendal ikke længere ville udgive hende.

Han læste romanen på norsk og blev så begejstret over den, at han bød på bogen og fik at vide på mail, at hun havde takket ja.

- Alle på forlaget var vilde med romanen, og jeg sagde til dem, der ville høre på mig, at jeg tror, hun får Nordisk Råds Litteraturpris for den bog, fortæller han.

Tre uger senere kom beskeden om, at hun var død, 57 år gammel. »Jeg foreslår at vi vågner« handler om en kvinde, der får konstateret brystkræft og gennemgår et langvarigt forløb, men Arild Batzer havde ingen anelse om, at Beate Grimsrud selv havde erfaringer med det.

- Jeg vidste ikke, hun var syg, men hun må selv have vidst, hun var ved at dø, da hun sagde ja til udgivelsen. Jeg havde endda aftalt med litteraturfestivalen Nord, at hun skulle komme, og det var faktisk en af arrangørerne, som fortalte mig, at hun var død, inden jeg kort efter fik en mail om det fra hendes agent, siger Arild Batzer.

