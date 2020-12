Politiet var fredag på gaden i Roskilde med narkohund for at lave en indsats mod narko på gadeplan. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Travl dag for narkohundene: Fik snuset en masse narko op på gaden og i lejlighed

Roskilde - 07. december 2020 kl. 13:41 Kontakt redaktionen

Det gav udbytte, da politiet var på gaden i Roskilde fredag eftermiddag med en narkohund for at lave en indsats mod narko på gadeplan. I tunnelen ved Roskilde Station i Jernbanegade fik narkohunden klokken 16.05 fært af narkotika på en 22-årig mand fra Hillerød. Han blev visiteret, og politiet fandt en klump hash på 1,05 gram, som den 22-årige blev sigtet for at besidde.

En halv time senere traf politiet en 56-årig mand fra Roskilde ved Stationscentret. Han blev fundet i besiddelse af 6,72 gram hash og blev sigtet for lov om euforisende stoffer. Begge mænd fik beslaglagt hashklumperne, hvorefter de fik lov til at gå.

Klokken 16.48 standsede politiet en personbil i Hersegade i forbindelse med en rutinekontrol. Der lugtede af hash fra bilen, så betjentene ransagede køretøjet, hvor der blev fundet en lille klump hash på 1,04 gram. Føreren af bilen, en 21-årig mand fra Roskilde blev sigtet for narkobesiddelse. Der var ikke mistanke om, at han var påvirket under kørslen, så hashen blev beslaglagt, hvorefter han fik lov til at køre videre.

Narkohundene var på arbejde igen klokken 21.03, da politiet var ude ved en adresse i Roskilde Vest, hvor der var mistanke om narkosalg fra en lejlighed. Politiet ransagede lejligheden, hvor der blev fundet 37,97 gram amfetamin, 25 styk ecstasypiller og 50 gram hash og regnskab, der indikerede narkosalg.

En 42-årig mand og en 30-årig kvinde, begge uden fast bopæl i Roskilde, blev anholdt og sigtet for narkosalg. De ulovlige stoffer blev beslaglagt med henblik på konfiskation. De anholdte blev taget med til politistationen til afhøring og sagsbehandling.

Sagen blev herefter juridisk vurderet, og der blev ikke fundet grundlag for at fremstille de to sigtede i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling, så de blev løsladt. Alle de sigtede kan forvente at høre mere fra politiet, når sagerne skal afgøres.