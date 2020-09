Transportminister Benny Engelbrecht (S) har i et svar til byrådsmedlem Henning Sørensen (S) svaret, at om to år begynder godstogene at bruge Køge-banen mere. Det vil aflaste strækningen forbi Roskilde og Viby. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Transportministeren: Godstogene forsvinder med tiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Transportministeren: Godstogene forsvinder med tiden

Roskilde - 04. september 2020 kl. 18:01 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I foråret undrede byrådsmedlem Henning Sørensen (S) sig. Et år efter åbningen af den nye jernbane København-Køge Nord-Ringsted kørte der stadig mange godstoge forbi Viby og Roskilde.

Han havde ellers forstået det sådan, at godstrafikken primært skulle køre på den nye bane.

Når der fortsat er mange godstog på København-Roskilde-Ringsted-strækningen, er der mindre kapacitet til at få flere rettidige tog her.

Nu har et svar fra transportminister Benny Engelbrecht (S) givet et lys i mørket.

- Det er opmuntrende, at ministeren trods alt stiller i udsigt, at de mange støjende godstog gennem Trekroner, Roskilde og Viby efter planerne kan blive aflastet af Køge-banen om to år, siger Henning Sørensen og fortæller, at det afhænger af Banedanmark, hvor erfaringerne ganske vist ikke de bedste.

Transportministeren lægger i sit svar sig op ad et tidligere svar fra Banedanmark og oplyser, at implementeringen af signalprogrammet er blevet forsinket.

Køge-banen blev derfor indviet sidste år med et midlertidigt sikringsanlæg, der begrænser den tilgængelige kapacitet indtil det tidspunkt, hvor det nye signalsystem kan tages brug. Det forventes at ske på den nye bane ultimo 2022.

Politisk opmuntrende

Herefter kommer Benny Engelbrecht med en forklaring, som går ud på, at når signalsystemet er på plads, skal togene have et bestemt udstyr installeret. Alle tog vil ikke have dette udstyr fra dag ét, men efterhånden som togene får det, vil flere og flere godstog komme over på den nye jernbane.

- Det er politisk opmuntrende, at den nuværende regering bekræfter den oprindelige aftale ved indgåelse af forliget om Køgebanen, når han skriver, at "efterhånden som de nuværende begrænsninger i infrastrukturen forsvinder, vil der levnes mulighed for at øge kapaciteten og således føre flere godstog ad den nye bane som oprindeligt tænkt". Så mangler vi bare, at Banedanmark retter ind, og at Folketinget bevilger de nødvendige ressourcer til, at DSB anskaffer det ekstra materiel, der skal til at opgradere regionaltogstrafikken til gavn for pendlerne langs Ringsted- og Kalundborgbanerne samt klimaet generelt, lyder det fra Henning Sørensen.

Transportministeren slutter desuden af med at påpege, at på længere sigt, når Femern Bælt-forbindelsen åbner, forventes de fleste godstog under alle omstændigheder at køre ad den nye bane, da det vil være den korteste vej for transitgodstrafikken mellem kontinentet og Skandinavien.