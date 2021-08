Transportminister Benny Engebrecht (S), ser en opgradering af Køgevej 5-10 ude i horrisonten. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Transportminister om opgradering af Køgevej, Ringstedvej og hvorfor der går seks år inden motorvej bygges

Roskilde - 17. august 2021

En opgradering af hovedvejen mellem Roskilde og Solrød fik sneget sig med ind i Folketingets investeringsplan for infrastruktur tidligere på sommeren.

Otte millioner kroner er sat af til en forundersøgelse, hvilket er temmelig ukonkret, men transportminister Benny Engelbrecht (S) gør nu en udbygning af vejen noget mere konkret. Han åbner for, at det store vejprojekt allerede kan påbegyndes om fire-fem år.

- Vi laver ikke en undersøgelse, uden at vi har en forventning om, at der også skal laves om på strækningen. Forundersøgelsen er klar på et-to år, så følger en VVM, så vi kan tidligst begynde at se fysiske ændringer på strækningen i 2025-2026 - men det kan også blive i 2030-2032. Det afhænger jo lidt af, hvilken rækkefølge de mange projekter bliver prioriteret i. Det har vi ikke lagt os fast på, siger ministeren.

Der er ikke sat flere penge af i infrastrukturplanen til opgradering af Køgevej/Roskildevej. Men her henviser ministeren til by- og land-puljen.

- Den pulje skal bruges til det, som måske nok lokalt ses som store projekter, men nationalt opfattes som lidt mindre projekter, siger han.

Ringstedvej

Hovedvej 14 mellem Roskilde og Ringsted er slet ikke nævnt i den infrastrukturaftale, som er indgået af et bredt flertal i Folketinget, men det mener transportminister Benny Engelbrecht ikke borgerne skal være så bekymrede for, selv om mange, blandt andet i Osted, ikke er specielt glade for at have tre kilometer befærdet landevej inden for byskiltet.

Ministeren tror nemlig på, at afrapporteringen på den nu i graven lagte Ring 5 vil give ny viden til, om der skal gøres noget ved Ringstedvej.

- Vi ved, at Ring 5 ikke bliver til noget, men vi mangler stadig en afrapportering på det projekt, og i den afrapportering er en af opgaverne at lave analyser af, hvordan trafikudviklingen bliver på fx hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted. Når vi har den afrapportering, kan vi se nærmere på, hvordan vi kan løse udfordringerne på den strækning, for så har vi viden om, hvordan vi forventer, trafikken vil udvikle sig mellem Roskilde og Ringsted, siger Benny Engelbrecht, som nævner by og land-puljen som et muligt sted, hvor der kan hentes penge til forbedringer på vejen.

De seneste tal for strækningen viser, at der kører mellem 11.000 og 20.000 bilister på vejen i døgnet, flest tættest på Roskilde.

Motorvejen

Den største luns penge i Folketingets nye infrastrukturplan til Roskilde ligger i den nordlige del af kommunen, hvor der er sat næsten tre milliarder af til færdiggørelse af Frederiksundmotorvejen. Men arbejdet går først i gang i 2026.

DAGBLADET Roskilde har spurgt transportminister Benny Engelbrecht, hvorfor projektet ikke kan skydes af med det samme, når nu det ligger klar.

- Dels kan vi ikke bygge alt på en gang, så det beror på en politisk prioritering, at vi lige venter et par år med at komme til den nordlige del af Roskilde med motorvejen. Og så var det jo oprindeligt en del af en aftale, at der skulle indtægter ind fra broerne over Roskilde Fjord til byggeri af mere motorvej, men nu har der i stedet været et politisk ønske om at fjerne betalingen fra broen, så vi skal også have økonomien til at hænge sammen, før vi bygger, siger transportministeren.