Se billedserie Formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting (S) klipper formelt den røde snor og indvier forlængelsen af Søndermarksvej. Foto: Kenn Thomsen

Trakfiksikkerhed: Søndermarksvej er blevet en sikker vinder

Roskilde - 17. juni 2021 kl. 07:03 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Et par biler må pænt vente et øjeblik, da den røde snor bliver holdt udover den nye del af Søndermarksvej. Selv om vejforlængelsen og dermed også den nye udgang på Køgevej har været i brug i flere uger, så blivers den officielt indviet ved en lille seance onsdag eftermiddag.

Tidligere var der en uoverskuelige svingbane fra Køgevej, når bilisterne skulle ind på Søndermarksvej. Det skabte farlige situationer, når elever fra Østervangsskolen kom cyklende fra især Vor Frue.

I efteråret 2017 gik Vor Frue Lokalråd ind i kampen for at få krydset mere sikkert. Krydset hørte under Vejdirektoratet, som ikke havde større ulykker registreret og derfor ikke regnede krydset for at være en sort plet.

Roskilde Kommune har derfor forhandlet med Vejdirektoratet om løsningen, hvor Søndermarksvej er blevet forlænget med 275 meter og nu har udgang på Køgevej i lyskrydset, som også indbefatter Vor Frue Hovedgade.

Det betyder, at adgangen til og fra Vilvorde er blevet langt mere overskuelig.

Formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting (S) har fået lov til at klippe snoren og stå for den formelle del af indvielsen.

- Vi burde have stået i krydset, og jeg skulle have tændt lyset, men det er lidt pjattet, når der har været lys i et par måneder, siger Jens Børsting og påpeger, at nu er en plet i Roskilde blevet en endnu mere sikker vej for både cyklister, men også gående og bilerne.

- Det er en god fornemmelse, siger Jens Børsting.

Direktør for Roskilde Tekniske Skole, Jesper Østrup oplyser, at flere hundrede elever færdes på Søndermarksvej hver dag. Vejen giver også adgang til et par haveforeninger.

- Det er en sikker vinder, siger Jesper Østrup og fortæller, at alle han taler med, er glade for den nye vej.

Roskilde Tekniske Skole har solgt jorden, hvor den nye del af Søndermarksvej ligger. Samtidig er der lavet en aftale med Roskilde Kommune, så gartnereleverne fra skolen får lov til at plante et bælte med levende hegn på stykket mellem Søndermarksvej og Køgevej.

- De går i gang efter sommerferien, fortæller Jesper Østrup.

Der er også tænkt på de gående eller cyklister, som kommer fra Roskilde, så de ikke fremover får en omvej. Der er lavet en lille sti mellem Køgevej og Søndermarksvej, cirka der hvor den Søndermarksvej tidligere havde kryds på Køgevej.

Der mangler dog en pæl i midten af den lidt brede sti, så bilister ikke bliver fristet til at tage den. Det er nemlig sket at elever fra Roskilde Tekniske Skoles Vilvordeafdeling har taget den tur et par gange.