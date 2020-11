Se billedserie Dagligt rejser næsten 30.000 passagerer til og fra Roskilde. Foto: Jan Partoft

Trafikminister i Roskilde: Mere grøn transport

Roskilde - 12. november 2020 kl. 15:20

Når trafikminister Benny Engelbrecht fredag besøger Roskilde for at underskrive en aftale om mere grøn transport, vil borgmester Tomas Breddam bruge lejligheden til at fremme de lokale ønsker om bedre togforbindelser og et nyt miljøvenligt center ved stationen.

- Vi har brug for en modernisering af Roskilde Station med flere forbindelser og muligheden for at få opført det planlagte Røde Port-projekt lige ved siden af, siger Tomas Breddam.

- Jeg vil igen diskutere med ministeren om, hvordan vi kan få flere togforbindelser både til- og fra Roskilde. Mange roskildensere tager jo på job i København, men endnu flere kommer hver dag hertil for at arbejde eller uddanne sig på en af vore mange uddannelses-steder.

- Vi har brug for de gode trafik-forbindelser, hvis Roskilde fortsat skal være uddannelses-center for et stort område, hvilket jo er med til at skabe ekstra liv i vores by, forklarer borgmesteren.

Tog virker på miljøet

Op til nu har Roskilde været landets tredje største station efter København H og Nørreport, målt på antallet af passagerer. Det har givet domkirkebyen nogle meget store fordele, når kommunens egne indbyggere skulle hurtigt ind til attraktive job i hovedstaden - men også når uddannelsessøgende og folk med job her skulle til Roskilde.

Tomas Breddam er i øjeblikket optaget af, at hans kommune ikke må blive ringere stillet, eksempelvis hvis der bliver for få gennemgående forbindelser til Fyn og Jylland.

Han vil nu argumentere overfor ministeren med, at konkurrencedygtige togforbindelser, som kan få folk til at lade bilen stå, er en af de bedste og mest effektive miljø-foranstaltninger.

Foran med el-busser

Det samme gælder gode bus-forbindelser i Roskilde, når folk først er kommet frem hertil. Så bliver det også mindre nødvendigt at køre i bil.

Her er Roskilde allerede langt fremme, efter at kommunen som en af de første i landet har indført el-busser på alle de interne linjer. Det samme skal nu indføres på de buslinjer, der går til andre kommuner.

Under sit besøg i Roskilde kommer trafikministeren på en prøvetur med en af el-busserne i kommunen.

