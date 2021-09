Se billedserie Semesterstart på RUC og Absalon, farvel til corona og en manglende bro over Trekroner Allé giver trafikale udfordringer i Trekroner, hvor bilkøen i begge retninger omkring rundkørslen ved porten ind til de to store uddannelsesinstitutioner kan være meget lang. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Trafikkaosset i Trekroner: Antallet af studerende falder stødt og kommunen tygger på løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trafikkaosset i Trekroner: Antallet af studerende falder stødt og kommunen tygger på løsning

Roskilde - 10. september 2021 kl. 13:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Bilisterne holder i lange køer på Trekroner Allé som følge af den manglende gangbro, der ved et uheld blev revet ned i december af en kranvogn.

I går morges lidt efter klokken otte var det næsten helt ud til Østre Ringvej ved Himmelev.

I dag, fredag, var køen noget kortere. DAGBLADET var på strækningen mellem klokken 8.10 og 8.55, og der gled trafikken rimelig fornuftigt langt det meste af tiden.

Men beboerne oplever, at der er opstået et problem. De studerende er vendt tilbage til både Professionshøjskolen Absalon og RUC. RUCs forventninger er at der frem mod efterårsferien kommer over 3800 studerende i døgnet til universitet. Tirsdag vil frem til efterårsferien være den uge med flest studenrende, skarpt forfulgt af mandag og onsdag. Fra uge 37 til 41 er forventning følgende gennemsnitsbesøgstal: 4860, 4400, 4080, 4040 og 3820.

Vil ikke være til gene

På RUC er man klar over utilfredsheden og vil gerne være med til at hjælpe med en løsning.

- Vi kan se, at utilfredsheden er stor, og det kan jeg godt forstå. Det er ærgerligt, at det er sådan, når nu broen mangler. Vi har ved flere lejligheder talt med kommunen om problematikken, for vi kunne godt se, at det ville give udfordringer, når vores studerende vendte tilbage, og broen mangler, siger Stig Plougmand, vicedirektør på RUC.

Stig Plougmand kan godt forstille sig, at universitet kommer til at kommunikere ud til de studerende, hvordan de kan afhjælpe det opståede problem.

- Vi har intet ønske om at være til gene for vores naboer, så vi vurderer lige nu på, om vi skal skrive ud til vores studerende, så de er opmærksomme på den problematik, de er en del af. Men når det så er sagt, så er det kommunen, som har opgaven, ressourcerne og kompetencerne til at løse opgaven. Jeg tror, vi alle som borgere har vores egen holdning til, hvad der vil være bedst, men kommunen må vælge, hvordan de bedst ser en løsning, siger han.

Hvor længe varer det?

Formand for plan- og teknikudvalget Jens Børsting (S), er klar over, at den manglende bro er et problem, og at det giver de nuværende udfordringer i trafikken.

- Vi skal have fundet frem til, hvor længe »folkevandringen« varer ved. Det har vi bedt RUC om at melde ind med, for vi ved jo alle, at der i semesterets første halvdel sker mest på RUC. Så vi skal vide, hvor mange uger vi kan forvente trafikalt kaos, før vi sætter gang i en løsning. Det kan være, at vi kan skilte os ud af det, hvis nu det er noget, der tager to-tre uger. Strækker den intensive trafik sig over en længere periode, så må vi se, hvad vi kan gøre. Det kunne fx være en form for lysregulering, siger Jens Børsting.

En midlertidig bro bliver ikke løsningen, da arbejdet begynder med den permanente bro inden for et par uger. Den forventes at stå færdig ved nytår.