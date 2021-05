Trafikbombe fra Banedanmark: Ingen plan for viadukt de næste 25 år

Banedanmark har oplyst, at viadukten i Viby har mindst 25 års levetid endnu. Dermed kulsejler kommunens plan med at få udvidet viadukten samtidig med at Banedanmark de kommende år skal renoverer jernbanespor på strækningen.

Roskilde - 20. maj 2021 kl. 09:16 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

En bombe under trafikafviklingen i Viby er sprunget.

Jernbaneviadukten i Dalen har længe været den helt store knude for at få en ordentlig afvikling af trafikken.

Kommunens tilgang har indtil nu været, at viadukten skulle udvides samtidig med, at Banedanmark skulle renoverer viadukten, her de kommende år i forbindelse med, at Banedanmark skulle renoverer spor mellem Roskilde og Ringsted.

Ideen med at få laveret renovering og udvidelse samtidig var, at det ville holde de kommunale omkostninger nede, og sporret mellem Ringsted og Roskilde kunne nøjes med at blive spærret en gang for at få problemet løst.

Men den løsning er nu lagt død efter, at Banedanmark har meddelt Roskilde Kommune, at de ikke agter at røre ved viadukten i forbindelse med den kommende spor-renovering.

Meldingen kommer efter at Banedanmark har lavet forarbejdet til renoveringen af sporene og Banedanmarks vurdering er, at viadukten har en levetid på mindst 25 år endnu, Den melding fik byrådet i går på mail fra Martin Holgaard, diretør for By, Kultur og Miljø i Roskilde Kommune.

Meldingen fra Banedanmark har givet travlhed i forvaltningen. For hvad nu?

Forvaltningen regner nu på et rent kommunalt projekt, hvor viadukten udvides, så der bliver et spor i hver retning og cykelsti og fortorv i begge sider af tunnelen. Prisen på et sådan projekt er pt. ukendt.

Alternativt arbejdes der på at lave en ekstra tunnel lidt nord for Dalen kun til cyklister og gående. Samtidig vil kommunen fastholde, at der er lysregulering for bilisterne i den eksisterende viadukt.

Forvaltningen tør lige nu ikke sige andet om en pris end at »dette ser ud til at være en relativ dyr løsning«. For seks år siden, da kommunen havde borgerne i Viby i spil i forbindelse med ønsker til en trafikplan for området, var der et forsigtigt gæt på 35 millioner kroner på et projekt med en bro over banen nord for Emilsgave. Ingen af de nuværende kommunale løsninger vil kunne nå at blive lavet imens Banedanmark renoverer spor i denne omgang, og derfor er det forvaltningens vurdering, at projektet tidligst vil kunne laves i 2025, da det kræver en spærring af jernbanesporet, og af hensyn til Banedanmarks planlægning vil det tidligst kunne ske fra 2025.

Forvaltningen lover i udmeldingen til byrådet, at have et detaljeret notat om sagen klar til budgetforhandlingerne.