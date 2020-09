Træf eller ræs? Politet lod bilforsamling slippe

Ingen kørte ræs, og politiets opfattelse var nærmere, at der var gang i en slags fremvisning af bilerne i stil med de torsdagstræf på Roskilde Havn, der for tiden er aflyst.

- Selvom det er efter de nye, skærpede forsamlingsregler, betragter vi hver bil som en gruppe, så på det punkt skete der som sådan ikke noget ulovligt. Det, man kan frygte i sådan en forsamling, er, at de laver væddeløbskørsel, men det har vi ikke set tegn på derude. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker derude, og vores opfattelse er, at når den første patruljebil dukker op, synes de ikke længere, det er så interessant, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Bilerne forsvandt derfra igen, og det stiller selvfølgelig spørgsmålet, hvorfor de involverede så dukkede op i første omgang. Mistanken om, at træffet havde forbindelse til gaderæs, blev forstærket af, at der et par timer senere fandt et reelt »Striben«-gaderæs sted i Køge.