Forsiden af »Jul i Roskilde« viser kvindeskulpturen »Birgit« iført mundbind. Hun står i Roskilde Kongrescenter, der er dette års erhvervsprofil.

Traditionsrig juleudgivelse står i coronaens tegn

Roskilde - 19. november 2020 kl. 19:37 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er meget sigende, at det er en kvindeskulptur med et mundbind, der pryder forsiden af dette års udgave af »Jul i Roskilde«. Den 94. udgave af den traditionsrige juleudgivelse forsøger på ingen måde at skjule, at 2020 har været præget af coronavirus og Covid-19.

Som årets erhvervsprofil skulle Roskilde Kongrescenter have været vært for lanceringen, hvor udgiver Marianne Depping plejer at samler bidragyderne og andre gæster til et hyggeligt træf, men meget sigende var det i år erstattet af en forproduceret video, som kan ses på Youtube.

Det er også i Roskilde Kongrescenter, at den ovennævnte kvindeskulptur kan ses. Hun hedder »Birgit« og er skabt af billedhuggeren Jørgen Thoms og bronzestøberen Holger Rosted og blev skænket af Sparekassen for Roskilde By og Omegn i 1961.

Som så mange andre har Roskilde Kongrescenter været hårdt ramt af coronakrisen med masser af aflyste arrangementer i foråret og ingen mulighed for at få del i hjælpepakkerne, fordi man er ejet af Roskilde Kommune.I efteråret er der igen kommet gang i aktiviteterne, blandt andet takket være en lang række foredrag, og fordi Gimle har flyttet flere af sine koncerter over i kongrescenteret for at få plads til publikum og leve op til afstandskravene.

- Vi har et ansvar for at give noget tilbage til Roskilde, hvad enten det er endnu flere fede koncerter og foredrag, eller vi går forrest i at skabe netværk og nye samarbejder med byens øvrige aktører, siger Roskilde Kongrescenters direktør René la Cour Sell i »Jul i Roskilde«.

Roskilde Festival var blandt de begivenheder, som måtte strække våben over for Covid-19, og festivalens direktør Signe Lopdrup fortæller i »Jul i Roskilde« om de tanker, hun gjorde sig, da det stod klart, at årets festival måtte aflyses. Foto: Thomas Olsen

Festival og maraton En anden, som i den grad har fået et anderledes 2020 end forventet, er Roskilde Festivals direktør Signe Lopdrup, der nok havde regnet med, at artiklen i »Jul i Roskilde« skulle have handlet om fejringen af festival nummer 50.

Den er som bekendt udskudt til næste år, hvor det heller ikke er til at sige, om det overhovedet bliver muligt at gennemføre en festival, hvor 100.000 er samlet på Dyrskuepladsen. Selv siger Signe Lopdrup, at hun er »håbefuld uden at være naiv«, og at Roskilde Festival samarbejder med de øvrige festivaler og koncertarrangører om at finde løsninger.

Af andre corona-relaterede indslag i »Jul i Roskilde« kan nævnes, at Nationalpark Skjoldungernes Land kunne mærke, at flere tog ud i naturen end tidligere, mens danseteateret Aaben Dans skulle finde ud af, hvordan man laver danseforestillinger for små børn, når danserne skal holde mindst to meters afstand til publikum.

Vejlebo Dance Studio beskriver, hvordan de måtte gå over til online undervisninger, og så fortæller Henrik Brandt om Folkeparkens Maraton, som han arrangerede i maj med ni deltagere, der skulle løbe den samme rute flere gange for at nå op på 42.195 meter.

Henrik Brandt skulle have løbet maraton på den kinesiske mur, men det blev aflyst, og så arrangerede han i stedet et maratonløb i Folkeparken og fik kulturminister Joy Mogensen til at kigge forbi. Foto: Jens Wollesen