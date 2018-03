Traditioner og skikke efterlyses: Bådebyggeri og Roskilde Festival er på listen

Se billedserie Foto: THOMAS OLSEN

Roskilde - 16. marts 2018 kl. 12:26 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Vikingeskibsmuseet i Roskilde sætter både, bygget efter gamle nordiske traditioner, på fjorden, så er det lige noget for Dansk Folkemindesamling, som er i gang med at indsamle eksempler på den levende kulturarv i Danmark.

Bådebygger Hanus Jensen har på samme tid høvlen og traditionen mellem hænderne og i hovedet. Og ud over at være i stand til at bygge en båd uden en skitse, så er han en del af en levende kulturarv. Den færøske bådebygger er i gang med at bygge på Vikingeskibsmuseets bådeværft på kanten af Roskilde Fjord. I slutningen af februar stod den første af to nybyggede såkaldte Færøbåde klar fra hans hånd. Bådene er bygget efter samme tradition, som vikingerne i sin tid brugte, hvor de vandrette planker uden på skroget overlapper hinanden. Det kaldes klinkbygning.

Efterlysning Dansk Folkemindesamling er i gang med at indsamle og dokumentere levende kultur i Danmark – både det, der foregår på nationalt, regionalt og lokalt plan. Det er en del af arbejdet med Unescos fortegnelse over immateriel kulturarv.

Folkemindesamlingen efterlyser beskrivelser af skikke, traditioner eller et særlige håndværk, så også de traditioner kommer med på fortegnelsen over immateriel kulturarv i Danmark. Der er åbent for bidrag frem til 30. april 2018.

Man kan læse mere om projektet her og se de bidrag, der allerede er kommet på: https://levendekultur.kb.dk - Klinkbådstraditionen samler de nordiske lande. Og det handler ikke kun om bådebyggeren, og ham, der sejler. Det handler også om rebslageren og om smeden. Alle de maritime håndværk, forklarer Søren Nielsen, chef for Maritime håndværk og rekonstruktion ved Vikingeskibsmuseet.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde har været med til at dokumentere de danske klinkbådstraditioner på en ny hjemmeside, der skal samle den levende kulturarv i Danmark.

Det er Dansk Folkemindesamling, der indsamler eksemplerne på det, der også kaldes »immateriel kulturarv«. På en ny hjemmeside kan man - ud over de klinkbyggede både - læse om så forskellige emner som lejlighedssange, strikning, piberygning og fastelavn - og om Roskilde Festival.

- Det er et projekt, hvor vi indsamler beskrivelser af traditioner, skikke, knowhow, måder at gøre ting på - kort sagt: "det, vi gør" i Danmark, forklarer Maria Lanng, projektmedarbejder på Dansk Folkemindesamling.

Samarbejde ikke bagtaleri

For Søren Nielsen og Vikingeskibsmuseet er det afgørende, at formidlingen af klinkbådstraditionen ikke er støvet og ophøjet.

- Vi kunne tage en bådbygger og bure ham inde på vores værksted og vise ham frem, men det er ikke nok. Han skal også have nogen, der siger »det er noget lort, du har lavet«, eller »den båd sejlede ikke så godt som naboens«, siger han.

For at bevare bådebyggerhåndværket kræver det, at der er nogen, der aftager båden, sejler i den, og giver tilbagemelding. Men ikke nok med det. - Det kræver at der er træer i skoven. Hvis alle skove bliver uberørt natur, og man ikke må fælde et 150 år gammelt træ, som har stået og ventet på at blive bygget båd af, det vil være det samme som at lukke ned for bådbygning. Det er en stor cirkel af ting, vi skal holde liv i, siger Søren Nielsen.

På et Danmarkskort på den nye hjemmeside er bådebyggere, foreninger, museer, uddannelsesinstitutioner og andre, som er optaget af klinkbådstraditionen, plottet ind.

- Og forhåbentlig er der flere, der ringer og siger: »Vi skal også stå på det kort«, siger Søren Nielsen, som fremhæver, at håndværket kun lever videre, når det bliver praktiseret.

- Der var engang, hvor alle bådebyggere arbejdede mod hinanden og bagtalte hinanden. Nu må vi bare erkende, at jo mere samarbejde og netværk vi kan få, jo større er chancen for at faget overlever.