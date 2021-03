Mange benyttede det flotte søndagsvejr til en tur i det fri, og nogle nåede at give et bidrag til Tove Michno på vej ud, mens de, der ikke var hjemme, fik en seddel i postkassen. Foto: Anders Ole Olsen

Artiklen: Tove er der for at lytte og hjælpe: Mange har det rigtig skidt i familien

Tove er der for at lytte og hjælpe: Mange har det rigtig skidt i familien

Lige så længe som der har børn, har der også været eksisteret drilleri, mobning og kærestesorger. Og lige siden 1987 har der også været et sted, hvor børn og unge - anonymt og gratis - har kunnet søge hjælp til at knække de problemer, store såvel som små, som de har sloges med.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her