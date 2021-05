Se billedserie Yannick Goasduff på Stændertorvet, hvor hele verden skal se på Roskilde Domkirke, når Tour-etapen starter her 2. juli 2022. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Tourens stifinder på Stændertorvet: Sådan bliver Roskilde en fin startby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tourens stifinder på Stændertorvet: Sådan bliver Roskilde en fin startby

Roskilde - 19. maj 2021 kl. 13:43 Af Foto: Per Christensen Kontakt redaktionen

- Stændertorvet her i Roskilde er med sine historiske bygninger og især den fantastiske domkirke, et helt ideelt sted til en start på en etape af Tour de France.

Sådan fortalte Yannick Goasduff, der er Tour-selskabets stifinder og start-specialist, da han onsdag besøgte Roskilde og byens centrale plads for at måle op og finde ud af, hvordan det hele skal foregå her om godt et år lørdag den 2. juli 2022.

Den 45-årige ekspert har gennem mere end 20 år været med til at indrette flere hundrede byer i Frankrig og i andre lande til starten på en Tour-etape. Han er meget omhyggelig og alt skal stemme ned til den sidste meter og stik-kontakt, så alt fungerer, når det store show starter og transmitteres til hele verden.

Gammel cykelfamilie Yannick Goasduff er som navnet fortæller fra Bretagne, der er en gammel højborg for cykelsport med flerdobbelte vindere som Louison Bobet og Bernard Hinault . Sidstnævnte vandt hele fem gange og er stadig tilknyttet Tour-selskabet.

Goasduff er selv ud af en gammel cykelfamilie. I sin ungdom var han aktiv amatørrytter, mens hans far var professionel og kørte med i Tour de France på hold med den spanske bjergkonge Federico Bahamontes, der vandt løbet i 1959 og fik bjergtrøjen hele seks gange.

Tourens nuværende stifinder er uddannet i byplanlægning og 'uarbanisme' ved universitetet i Grenoble, og denne interesse for arkitektur gør ham også vild med Roskilde domkirke.

Fransk forbindelse - Jeg forstår godt, at katedralen derovre er kommet på UNESCO-listen over verdens kulturarv. Det er et fantastisk bygningsværk i den himmelstræbende gotiske stil og alle kongegravene.

Efter sin ankomst til Roskilde denne gang har Goasduff fået at vide, at domkirken har en særlig fransk forbindelse. De daværende Roskilde-biskopper havde som unge studeret i Paris, hvor de så de nye gotiske katedraler skyde op.

- Sådan en skal vi også havde, sagde de til sig selv, og begyndte at bygge, da de var kommet på bispestolen i Roskilde.

- Vi har jo bl.a. valgt Stændertorvet her, fordi det vil give nogle fantastiske billeder ud til de seere, vi har over hele verden. Det er også en del af Tourens opgave at formidle denne kulturhistorie, ligesom når feltet kører rundt i de franske landskaber, forklarer han.

Koordination med kommunen Yannick Goasduff skal nu i den kommende periode koordineret hele planlægningen sammen med politi, kommune og andre myndigheder i både Roskilde og de øvrige danske byer.

En af opgaverne bliver at få styr på trafikken og bilerne, fordi feltet denne lørdag starter fra domkirkebyen, samtidig med at Roskilde Festivalen går ind i sin afsluttende dag på Dyrskuepladsen.

- Jeg kan mærke, at myndighederne her i Roskilde er vant til at styre store begivenheder, så det skal vi nok finde ud af, siger han fortrøstningsfuldt med de mange års erfaring på bagen.

tk

Tour-start Lørdag den 2. juli 2022 går den første rigtige landevejs-etape i årets Tour de France fra Roskilde gennem Vestsjælland og over Storebæltsbroen til målet i Nyborg.

Rytterne, de mange folk tilknyttet cykelholdene, journalister og andre i Tour-kararavanen samles inden i den såkaldt 'Village', der indrettes på området ved Vikingeskibsmuseet og havnen.

Herfra triller feltet så langsomt op ad Maglekildebakken til den officielle start på Stændertorvet, hvor bl.a. kronprinsen ventes at deltage.

På torvet præsenteres hele feltet, bl.a. den gule førertrøje, den prikkede bjergtrøje samt den grønne pointtrøje, der er fundet ved enkeltstarten i København dagen før.

Fra Stændertorrvet kører feltet ca. kl. 12.00 i mageligt tempo ud gennem Algade og den østlige del af Roskilde, før løbet rigtigt bliver givet frit af Tour-direktør Christian Prudhomme på Sdr. Ringvej ved Astersvej.

Rytterne skal derefter gennem Ledreborg Allé og gennem Kornerup til Hornsherred og over Bramsnæsvig ved Munkholmbroen, hvor de krydser grænsen mellem Lejre og Holbæk.

I Nordvejstsjælland skal feltet forcere en række bakker. Med afslutningen over Storebæltsbroen håber arrangørerne på sidevind, der kan skabe splittelse i feltet og skabe de første tidsforskelle. Det var faktisk en vigtig grund for Tour-arrangørerne til at placere de tre første etaper i Danmark.

Om søndagen skal feltet så køre fra Vejle til Sønderborg, der er valgt som mål, fordi man herfra let kan flyve hele løbet til de næste etaper i Frankrig.

Tour de France er verden 3. største sportsbegivenhed, efter Fodbold-VM og OL.

Cykelløbet transmiteres i tv af 78 kanaler til 170 lande i hele verden, hvor op mod 2 milliarder seere følger med.

I 2022 ventes 3.500 mennesker at følge med løbet rundt, også i Roskilde. Det er både ryttere, holdenes mandskab, 400 akkrediterede journalister, reklame-karavanen og alle andre, der følger med hele vejen.

Over 2.000 mennesker skal overnatte på Sjælland inden starten i Roskilde, efter at de er kommet hertil fra København dagen før.

Til starten på en Tour-etape kommer der normalt omkring 4.000 mennesker, har erfaringerne vist.