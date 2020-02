Normalt er Vigen Campingplads det oplagte sted at stille en campingvogn, hvis man besøger Roskilde med sådan en. For at få plads til flere overnattende gæster i de dage i juli 2021, hvor Roskilde både har festival og Tour de France-etapestart, kan en mulighed være, at private tilbyder plads i haven eller indkørslen. Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Tour de France-rytterne overnatter ikke i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tour de France-rytterne overnatter ikke i Roskilde

Roskilde - 29. februar 2020 kl. 16:59 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En god del af de hotelværelser Roskilde har, er allerede booket i de første dage af juli 2021 af festivalgæster. Det giver lidt udfordringer, når verdens største cykelløb gæster Roskilde samtidig.

Læs også: Der bliver ikke mange hotelværelser til touren

Programleder for Tour de France-starten i Roskilde, Pernille Kapler Andersen er i fuld gang med planlægningen af begivenheden og har også øje på festivalen.

- Det er det vilkår, vi har at arbejde med. Jeg tror, der er muligheder, fordi det er forskellige målgrupper. Vi kigger på så mange muligheder som muligt, siger Pernille Kapler Andersen, der dog ikke skal tænke på cykelrytterne og hele det følge, som er med dem.

- Cykelrytterne vil ikke komme til at sove i Roskilde. Jeg kan ikke fortælle, hvor de skal sove, siger Pernille Kapler Andersen, som derfor kan have fokus på de gæster, som besøger Roskilde for at se Tour de France.

Der har allerede været to borgermøder om Tour de France, og her er der kommet idéen om, at borgerne kan være med til at byde gæsterne velkomne ved at lade dem stille en campingvogn eller autocamper i deres have eller indkørsel.

- Det er en lidt anderledes måde at tænke overnatning på, men det er en sjov idé, som borgerne er kommet med, siger Pernille Kapler Andersen og påpeger, at det ikke kun behøver at være i selve Roskilde, men også kan være langs ruten.

Det kan måske give en første klasses plads til at se cykelløbet på ruten.

Hvis man skulle lave ekstra campingpladser i større stil, så der er noget miljølovgivning, som skal indover.

- Men man må godt have en campingvogn eller autocamper stående på sin grund. Det kan også være med til at give fællesskab og en følelse af at være sammen om at tage imod verdens største cykelløb, siger Pernille Kapler Andersen, som derudover vil kigge en del på transportmuligheder, da en stor del af Sjælland kan komme i spil til overnatning, hvis transporten er nem.

- Det handler i høj grad om, hvordan man kommer rundt. Vi danskere har en tendens til, at der er langt til Jylland, men i andre lande kører man længere for tingene, siger Pernille Kapler Andersen, som gerne hører fra borgere, som har gode idéer til overnatning.

- Alle gode tanker om det, er velkomne. Vi vil gerne i dialog, hvis nogen har en idé, siger Pernille Kapler Andersen.

relaterede artikler

Hoteller giver ikke touren særbehandling 19. februar 2020 kl. 12:55

Tourstart og festival vil samarbejde om frivillige 08. februar 2020 kl. 14:12

Forslag til Tour-rute blev droppet af hensyn til Roskilde Festival 06. februar 2020 kl. 06:01