Er der en læge til stede? Ikke i Svogerslev, selv om både borgerne og byrådet deler et brændende ønske om, at en af de mange lægepraksisser i centrum af Roskilde kunne lokkes til at flytte en smule længere vestpå i kommunen.

Total støtte til borgerforslag, der ikke er nemt at fikse

Hvorfor er der ingen lægeklinik i Svogerslev? Det har Betina Jørgensen undret sig over, og hendes borgerforslag om et lokalt lægehus eller sundhedshus fik hurtigt så stor opbakning, at det i går nåede frem til byrådets dagsorden.

Ikke én politiker var uenig i, at en by af Svogerslevs størrelse burde have sit eget lægehus - men der var nuanceforskelle i, hvordan problemet bør gribes an, for hvad kan byrådet gøre?

- Sagen er, at det er regionen, der bestemmer, hvor der skal være læger, og hvor mange. Det kræver også, at der er læger, der har lyst til at flytte til et bestemt område. Vi kan som kommune dele jeres ønske - og det gør vi absolut - men vi må også sende stafetten videre, dels til regionen, og dels til vores venner i lægepraksisserne til Roskilde. Der er ingen tvivl om, at der er en fortætning af læger inde mod bymidten. Det skulle meget gerne være dér, løsningen ligger - at få en, der ligger inde midt i byen, måske oppe på første sal, hvor det ikke altid er så nemt at komme op for patienterne - til at flytte deres praksis til Svogerslev. Så vil vi gerne hjælpe så meget, vi kan, men det er dét niveau, vi kan arbejde i, sagde Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget.

Andre mente nu nok, at byrådet kunne gøre lidt mere. Blandt dem var Bent Jørgensen (V).

- Der er to veje, man kan gå. Kommunen har ad flere omgange forsøgt at få en ekstra læge, og det har regionen sagt nej til. Den anden vej er at finde egnede lokaler, hvor en eksisterende læger kan flytte sin praksis til. Der kan kommunen være langt mere aktiv, så vi kan tiltrække en lægepraksis til Svogerslev eller i hvert fald til Roskilde Vest som et alternativ, sagde Bent Jørgensen.

Susanne Lysholm Jensen (EL) købte heller ikke, at kommunen ikke kunne gøre noget.

- Kommunen går ind i mange ting, hvor beslutningerne tages andre steder - grusgravning fx - og man kunne måske have en proaktiv dialog, der tog udgangspunkt i, at der er flere praksisser, hvor der ikke er ordentlig adgang for handicappede. I stedet for at sige, at vi ikke kan hjælpe, kan vi se på, om vi HAR kontaktet lægehusene, og om vi har været aktive omkring det. Det kan kommunen godt interessere sig for, selv om det ikke er os, der bestemmer, sagde Susanne Lysholm Jensen.

Gitte Simoni (DF), som tillige er medlem af regionsrådet, sagde kommunen ikke spiller en reel rolle i et spørgsmål som dette. Et andet regionsrådsmedlem, SF'eren Tina Boel (SF), regnede ikke med, at regionen kom Svogerslev til undsætning, men støttede Venstres forslag om at gå i tættere dialog med lægerne for at få en til at »bide på« Svogerslev.

- Det må kunne lade sig gøre at finde egnede lokaler, og at få en læge til at flytte sig fra centrum, især hvis man vægter, at nye lokaler også giver en bedre tilgængelighed, sagde Tina Boel.

Pierre Kary (K) mente, at Svogerslevs manglende tiltrækning på et lægehus var et symptom på det underliggende problem, at der mangler en dynamisk byvækst og et aktivt handelsliv. Han så helhedsplanen for Svogerslev som et værktøj til at ændre på det og pegede på, at der kunne være lokalplaner, der hurtigt kunne sættes i værk og dermed være med til at afhjælpe problemerne.

Merete Dea Larsen (DF) var helt uenig.

- Svogerslev er en fantastisk by. Når vi ikke kan få en læge herud, handler det om, at det er svært at finde en egnet lokalitet til en rimelig husleje. Men vi kan ikke diktere privatpraktiserende læger at flytte til Svogerslev. Vi kan give dem de bedste muligheder, og være så fleksible, som vi overhovedet kan, og det skal vi fortsat være, sagde Merete Dea Larsen.

Bent Jørgensen var skuffet over »DF's meget passive tilgang til tingene,« som han udtrykte det.

- Jeg er da udmærket klar over, at man ikke kan diktere, at der skal flyttes en læge, men man kan da sikre sig, at der - netop når der skal til at laves store planer for Svogerslev - bliver fysisk plads til en lægepraksis, og hvis man fra regionens side også nærmest har opgivet, bliver det en meget passiv tilgang, man har til det. Jeg har set nogle af de henvendelser, kommunen har sendt til de interesserede læger, men de henvendelser er desværre af en karakter, som er meget passiv, og hvis vi ønsker at tiltrække læger til Svogerslev, skal vi have en langt mere fremadrettet og aktiv indsats. Der er muligheder, sagde Bent Jørgensen.

Venstres forslag gik på, at der inden sommerferien skulle være fremlagt forslag til, hvordan ønsket om et lægehus i Svogerslev kan opfyldes.

Det blev stemt ned, og derefter samlede hele byrådet sig om en protokol formuleret af S, som heller ikke lader tvivl om, at byrådet støtter borgerforslaget og vil bakke op om ønsket, hvor det er overhovedet er muligt.

- Alle omkring bordet her vil gerne hjælpe og synes, at det er et helt legitimt ønske, men vi må også se på, hvad et byråd beslutter, og hvad et regionsråd beslutter. Vi stikker en masse folk blår i øjnene, hvis vi påstår, at det her kan vi nemt fikse, for det kan vi altså ikke, sagde Morten Gjerskov.