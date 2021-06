Se billedserie Foto: Peter Andersen

Torsdagstræf: Sådan bliver trafikken stoppet på havnen

Roskilde - 03. juni 2021 kl. 17:53 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Bommen gik i tirsdag aften ned for gennemkørende trafik på Roskilde Havn.

Plan- og teknikudvalget har besluttet, at havnen spærres af to steder, ved roklubben og mellem Snekken og vandrehjemmet. Formålet med spærringerne er, at det centrale havneområde friholdes for uvedkommende trafik, ikke bare om torsdagen, hvor der »afholdes« torsdagstræf med mange biler og motorcykler på havnen.

Om lukningen siger formanden for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S);

- Det vil give et areal, som er friholdt for trafik, og dermed vil det give mere plads til havnens aktiviteter, byliv, mennesker og relevante aktiviteter på havneområdet.

Fredelig Havnegade Afspærringen ved Roklubben etableres i løbet af juni. Afspærringen vil som udgangspunkt være lukket for gennemkørsel alle tidspunkter af døgnet.

Kun i særlige tilfælde åbnes der for denne afspærring. Der vil muligvis blive opsat en midlertidig afspærring, såfremt der er lang leveringstid på den permanente afspærring.

Afspærringen ved roklubben har den ønskede sideeffekt, at trafikken i Havnegade forventes at falde markant.

- Der er nu kun grund til at køre ad Havnegade, hvis man har et ærinde nede i den del af havnen, ellers vil man gøre klogt i at parkere på p-pladsen på havnen, »Bananen«. Beboerne i gaden oplever en del trafik, hvor folk kun lige cruiser ned over havnen. De stopper ikke engang. Den trafik får vi nu sat en prop i, siger udvalgsformanden.

De to eksisterende handicappladser helt nede ved havnen bevares i øvrigt.

Ved Vindeboder Den anden afspærring kommer mellem Snekken og vandrehjemmet.

Der foreslås opsat to fleksible bomme, således at barnevogne, kørestole mv. fortsat kan passere bommene, når de er lukkede. Bommene opsættes mellem skurerne ved Snekken og vandrehjemmet. Kommunen forventer, at denne spærring først kan være klar omkring 1. september, da der er op til tre måneders leveringstid.

Der vil dog ikke være lukket ved Snekken/Vandrehjemmet hele døgnet. Kommunen forventer, at bommene vil være åbne mellem klokken seks og 15 på hverdage.

Køretøjer med ærinde kan tildeles adgang via fx sms til afspærringerne. Det forventes, at de to spærringer vil stå i 350.000 kroner.

Det var et helt enigt udvalg, som traf beslutningen.

- Vi ønsker stadig gerne, at folk bruger havnen så meget, som det nu er muligt, og vi tror, vi har fundet en god løsning, siger Jens Børsting.