Torsdagstræf: Naboer vil have stoppet støjen

Roskilde - 22. marts 2018 kl. 15:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

29 naboer har sat deres underskrift på, at de vil have gjort noget ved støjen fra de uorganiserede torsdagstræf, som finder sted på Roskilde Havn i sommerhalvåret. Det er specielt motorcyklernes støj, som naboerne har set sig sure på. Hvor mange motorcykler der reelt er på havnen om torsdagen er der ingen, som ved. Naboerne har talt op imod 1000, mens kommunen har talt lidt mere end det halve antal. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

- Som beboere er vi en stor del af året ramt af den stigende støjforurening, og det klager vi naturligvis over, og vi opfordrer kommunen til at lave en støjhandleplan for området. Den skal indeholde en begrænsning af motorcyklernes adgang til havneområdet. Alternativt, så mener vi, at kommunen bør henvise motorcyklisterne til dyrskuepladsen eller rastepladser uden for Roskilde, siger Peter Lunding Smith, som står bag underskriftindsamlingen.

Politisk er der dog enighed om, at torsdagstræffene holdes på havnen.

- Vi vil gerne lave nogle lidt mere faste rammer for torsdagene, og vi vil gerne arbejde for, at der bliver mindst mulige støjgener i havneområdet, siger formand for plan- og teknikudvalget Tomas Breddam (S).

