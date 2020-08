Se billedserie Parkering på plænen foran Vikingeskibshallen er ikke dækket af den gældende lokalplan og derfor ulovlig, kom Planklagenævnet frem til sidste år. Det er kommunens plan- og teknikudvalg nu klar til at råde bod på ved at ændre lokalplanen. Dermed kan området ikke bare bruges til sommerens biltræf, men til en række arrangementer. Foto: Lars Ahn Pedersen

Torsdagstræf: Havneparkering bliver lovlig - støjen tager vi senere

Roskilde - 21. august 2020 kl. 14:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til næste sæson af torsdagstræf på Roskilde Havn vil bilerne formentlig igen kunne parkere på græsarealet foran Vikingeskibshallen.

Det blev sidste efterår kendt ulovligt af Planklagenævnet, da den brug af arealet ikke stemmer med den gældende lokalplan.

Nu har plan- og teknikudvalget sagt god for et tillæg til lokalplanen, der gør det muligt at bruge plænen til både torsdagstræf og andre aktiviteter, som ikke har noget med Vikingeskibsmuseet at gøre. Endnu venter en endelig vedtagelse i byrådet, men det formodes at være en formsag.

Et folkeligt sted Der har ellers været rigeligt med indsigelser i høringen af lokalplantillægget. Hele 140 svar er der kommet, og en stor del af dem handler om støjgener ved torsdagstræffene.

Den nyslåede plan- og teknikudvalgsformand, Jens Børsting (S), forsøger dog at skille tingene ad. Han peger på, at ændringen af lokalplanen handler om at give mulighed for en række aktiviteter, som ellers også bliver forvist fra området. Det kunne være Kvindeløbet og parkering til koncerter i Byparken, som der heller ikke var tænkt på, da lokalplanen oprindeligt blev udformet.

- Nu har det område udviklet sig til et meget mere folkeligt sted. Det afgørende er, at man ikke begrænser alle de andre aktiviteter, som gør brug af det, og det gælder ikke kun torsdagstræffet. Sådan nogle ting skal vi have plads til på sådan et dejligt område. I øvrigt kommer der også Tour de France, hvor der skal være noget i det område, siger Jens Børsting.

Dertil kommer, at klager over torsdagstræffene først og fremmest gælder larmen fra motorcykler og ikke de veteranbiler, der parkerer på plænen. Motorcykellarmen er ikke afhængig af parkeringsforholdene på græsarealet, men kan håndteres på anden vis.

Går andre veje Plan- og teknikudvalget vil i samarbejde med politiet og beboere i området se på, hvordan støjen kan begrænses. Jens Børsting har som tidligere politimand selv været med til at sætte ind med hastighedsmålinger på stedet, og han vil se, om man kan samarbejde med politiet om en form for øget tilstedeværelse.

- Jeg vil heller ikke afskrive, at vi selv kommer til at gøre noget ved det. Vi vil prøve at tage en diskussion med forvaltningen, om vi kan prøve noget af, der kan være med til at begrænse generne ved torsdagstræffet, siger han.

Udvalgsformanden bor selv i området og hører også støjen, men han bemærker samtidig, at træffene er til glæde for mange.

- Jeg kender godt problemet, men jeg vil så også sige, at i de timer vælger jeg ofte at gå på havnen eller noget andet, fordi jeg ved, at det er der, siger han.