Se billedserie Torben Jørgensen er bl.a. stolt over , at han var med til at indføre el-busser i hele Roskilde.

Torben J. har den samme mening: Jeg føler mig bedre hjemme i SF

Roskilde - 22. maj 2021 kl. 06:26 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen

- Jeg føler mig virkelig godt hjemme i SF, hvor der er plads til at komme med sine ideer og forslag. Det var blevet alt for svært i Socialdemokratiet, som jeg derfor valgte at forlade, selv om jeg var ked af det.

Sådan fortæller den mangeårige formand for LO samt Snedker-Tømrerne i Roskilde, Torben Jørgensen. I efteråret 2020 foretog han det bemærkelsesværdige partiskifte efter at have repræsenteret Socialdemokratiet i Roskilde Byråd siden starten af 2002.

- Men jeg mener nu ikke, at jeg har skiftet politik. Derimod er Socialdemokratiet efter min opfattelse skredet for meget ud i den højre vejgrøft, forklarer han.

Torben Jørgensen oplevede, at ledelsen for S på rådhuset i Roskilde ikke ville lytte til de erfaringer og holdninger, som han står for. Derimod mærker han en helt anderledes lydhørhed i SF, hvor han nu kan fungere som partiets 'arbejder-alibi'.

- Vi har fået et fremragende samarbejde i byrådet, hvor Tina Boel står for de bløde værdier og den pædagogiske evne.

- Jeg er nok mere til nye kloaker og tekniske installationer, men det er jo også vigtigt, når vi skal gennemføre en grøn omstilling og få et bedre miljø.

God fjernvarme

Torben Jørgensen har i de seneste år arbejdet med Roskildes forsyningssikkerhed indenfor både FORS og forbrændingsselskabet ARGO.

- I Roskilde har vi jo gennem mange år prioriteret fjernvarmen, der nu forsyner næsten 10.000 husstande i kommunen med god og billig fjernvarme. Grundlæggende er det jo en kæmpe god idé at brænde affaldet af på en måde, så det kan give varme til mange boliger og el oven i.

- Nu er det jo for dyrt at lægge fjernvarme-ledninger til de små samfund i kommunens yderområder, men her er der nu gode muligheder for ren energi med varmepumper.

- Selvfølgelig var det vedmodigt at sige farvel til S efter 43 år. I sin tid var det den daværende borgmester Henrik Christiansen, der fik mig til at stille op til byrådet, da jeg var fagbevægelsens repræsentant ved partiets gruppemøder.

- Du sidder altid og kritiserer. Stil nu selv op og vis, hvad du duer til, sagde han til mig. Den tog jeg til mig.

- Heldigvis har jeg mange gode kontakter tilbage i Roskildes fagbevægelse, og vi kan fortsat tale godt sammen, fortæller Torben Jørgensen

Stemme på Tomas.

- Nu er der jo heller ikke så stor politisk afstand mellem Socialdemokratiet og SF. I Folketinget er SF den mest pålidelige støtte for statsminister Mette Frederiksen.

- Her i Roskilde Byråd bliver vi også en sikker stemme på Tomas Breddam som fortsat borgmester, forklarer Torben Jørgensen.

Gennem årene har han mødt mange fine kolleger i byrådet, som han har haft et fint samarbejde med. Det gælder f.eks. Peter Madsen (V), Lars Lindskov (K) og Henrik Stougaard (El.)

Fra den nuværende socialdemokratiske gruppe fremhæver han i øjeblikket Jette Henning som en dygtig og kompetent formand for Skoleudvalget samt den politiske ordfører Gitte Kronbak for hendes sociale forståelse.

I den kommende periode satser Torben Jørgensen på at være med til at forbedre forholdene for både børn, ældre og alle dem midt imellem i Roskilde.

Han er opstillet som nummer to hos SF, der har partiliste, og er dermed ret sikker på at komme ind i byrådet, idet partiet ventes at hente 2-3 pladser i Roskilde Byråd ved valget til november.

tk Blå bog

Navn: Torben Jørgensen.

Født: 1948 i Torslunde ved Tåstrup, hvor

Faderen var møller ved Røde Vejrmølle og blev senere bl.a. brødkusk hos Roskilde Fællesbageri.

Moderen var hjemmegående efter at have arbejdet på en tekstilfabrik.

Efter 7 års skolegang var Torben J. godt træt af det og hjalp en brødkusk på hans rute.

Så kom han i lære som bygningssnedker hos en mester i Taastrup, som faderen kendte.

Udlært efter tre og et halvt år.

Derefter værnepligtig soldat hos Bornholms Værn i Almegårdens Kaserne. Her lå han på samme stue som Peter Müller fra tøj-dynastiet i Roskilde.

I 1969 var det svært at få arbejde som snedker, så Jørgensen begyndte at køre med en betonkanon.

Blev gift og flyttede til Hedehusene.

En kollega fik ham tilbage i byggebranchen, hvor han så arbejdede med skiftende sjak på mange pladser.

Gik til fagforeningen i Roskilde, hvor den daværende formand Erik Hemmingsen hjalp med at få klaret problemerne på en byggeplads.

Kom på tillidsmandskurser og blev efterhånden grebet af det faglige arbejde.

1978 med i bestyrelsen for Snedkerne-Tømrernes fagforening i Roskilde.

1985 bliver valgt til formand og fortsætter på denne post til 2008.

2009 valgt til formand for LO-Roskilde, der var paraplyorganisation for over 10.000 lønmodtagere i området.

2002 valgt til Roksilde Byråd for Socialdemokratiet efter at være flyttet til kommunen.

2006 første gang valgt til formand for Teknisk Udvalg i Roskilde.

2020 skifter fra S til SF i Roskilde Byråd.

Opstiller for sit nye parti til byrådsvalget i november 2021.