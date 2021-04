Borgmester Tomas Breddam er eneste politisk valgte medlem af kommunens kriseberedskab resten af gruppen består af topfolkene i kommunens forvaltning. Kriseberedskabet har ind til videre besluttet, at Falck må blive i Roskildehallerne, Himmelev Hallen og Jyllingehallen med deres testcentre og der er fundet erstatningslokaliteter til de foreninger det går ud over. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Toppen har talt: Falck må blive i hallerne minimum over sommeren

Roskilde - 24. april 2021 kl. 06:49 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Behovet for covid-testkapacitet går forud for behovet for at få idrætsforeningerne tilbage i de haller, de har været vant til at træne i.

Den beslutning har det kommunale kriseberedskab i Roskilde Kommune truffet. Her er holdningen, at der er behov for, at Falck har adgang til hallerne frem til minimum 1. august.

- Det er vurderingen, at vi skal sikre nok testkapacitet. Tilstrækkelig med test er fundamentet for den genåbning, vi er i gang med, siger Gitte Kronbak, gruppeformand i Socialdemokratiet.

Kontrakten med Falck om, at de må være i hallerne, giver ellers kommunen emulighed for at opsige aftalen med 14 dages varsel.

- Foreløbig holder vi fast i, at Falck bliver i hallerne frem til udgangen af juli. Inden da skal vi så have truffet en beslutning om, hvad der skal ske fra den dato, siger Gitte Kronbak, som ikke selv sidder med i kommunens kriseberedskab.

Den gruppe består af kommunens direktion - kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og kommunens tre fagdirektører. Den eneste folkevalgte i kriseberedskabet er borgmester Tomas Breddam (S). Hvis kriseberedskabets beslutninger møder overvældende kritik fra byrådet, kan disse laves om.

