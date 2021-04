Mette Høj fra ROMU har fundet en kasse med et stykke meget specielt elektronik. Dette er simpelthen en tidsmåler, som blev brugt i Formel 1, da der blev kørt på Roskilde Ring, og den er stykket sammen af en af de lokale frivillige ved banen, Detlev Schønwandt. Foto: Kenn Thomsen

Topmoderne: Sådan målte man hastighed i Formel 1 på Roskilde Ring

Papirstrimlen ligner noget fra et gammelt kasseapparat. Den løber gennem et par spoler, som sikrer, at papiret bliver ført frem ved den rigtige hastighed.

På siden af det, som for det utrænede øje nok bedst betegnes som en dims, sidder en gammel dørklokke. Med et tryk på dørklokken kommer der et udslag på papiret.