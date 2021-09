Administrationen og ledelsen i Roskilde Kommune er blandt de allermest effektive i landet, viser en Cepos-analyse. Foto: Thomas Olsen

Topkarakter til Roskilde

Roskilde - 15. september 2021 kl. 07:24 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der er stort set ingenting at komme efter i Roskilde kommune, hvis man vil prøve at spare på ledelse og administration.

Det viser en ny analyse fra den uafhængige borgerlig-liberale tænketank Cepos.

Ved hjælp af tre separate analyser har Cepos beregnet, hvor stort besparelsespotentialet er i hver enkelt af landets kommuner, hvis alle kommuner blev drevet lige så effektivt som de mest effektive. Og modsat de tilbagevendende målinger, som diverse erhvervsorganisationer foretager af kommunernes erhvervsvenlighed, som efterhånden pr. tradition giver Roskilde kommune dumpekarakter, er Roskilde blandt de absolutte dukse i Cepos' dugfriske analyse.

Der er tre kommuner, som vurderes at have en så effektiv ledelse og administration, at besparelsespotentialet er nul. Det er Gentofte, Horsens og Holbæk, og det er således disse tre kommuner, alle andre kommuner bliver målt op imod. Men det er ganske tæt på, at Roskilde var blevet »idealkommunen.« Man finder Roskilde på en sjetteplads med et besparelsespotentiale, der er så beskedent som 216 kroner pr. indbygger. Omregnet svarer det til 19 millioner kroner.

Tallet bliver sat i relief, når man ser på de kommuner, som Roskilde ofte kan spejle sig i. Fx er besparelsespotentialet i Køge Kommune 1029 kroner pr. indbygger, svarende til 62 millioner kroner, i Næstved 848 kroner pr. indbygger, svarende til 70 millioner kroner, og i Helsingør 2561 kroner pr. indbygger, svarende til 160 millioner kroner.

De kommuner, hvor besparelsespotentialet er allerstørst, er ifølge Cepos Albertslund (3311 kroner pr. indbygger) og Ballerup (3995 kroner pr. indbygger).

Aldrig i tvivl Borgmester Tomas Breddam (S) har - med egne ord - for vane at tage undersøgelser af denne slags med et gran salt, men er ikke overrasket over resultatet.

- Det er sindssygt svært at sammenligne kommuner op mod hinanden, fordi de alle har forskellige traditioner for, hvordan de konterer udgifter, men helt generelt har jeg aldrig haft noget billede af, at Roskilde kommune skulle være overadministreret, og det er da rart, at det også viser sig i sådan en analyse, siger Tomas Breddam.

Ledelse og administration er ikke blandt de store stykker i lagkagediagrammet over kommunens samlede udgifter, men også dét område har måttet holde for, når byrådet de senere år har kørt grønthøsterbesparelser, hvor der skulle findes effektiviseringsgevinster i alle hjørner af budgettet. Sådanne besparelser bliver der dog ikke tale om i det budget, der blev indgået et bredt forlig om tidligere på måneden. Når de generelle besparelser blev udeladt, var det dog ikke primært af hensyn til administrationen.

- Jeg er ret overbevist om, at det på administrationssiden kører ret effektivt, også i forhold til andre kommuner, blandt andet fordi Roskilde har en god størrelse i forhold til at opnå en effektiv administration. Det har jeg egentlig aldrig været i tvivl om, at vi har. Hvis jeg har været i tvivl om, hvorvidt vi sparede for meget, har det været i forhold til de varme hænder, siger Tomas Breddam.