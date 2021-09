Se billedserie Det er lidt speget, det med at erkende fejl i politik, erkender Venstres Bent Jørgensen. Her er han i valgkamp tilbage i 2013 flankeret af sin daværende partiformand. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tonen er lidt firkantet i lokalpolitik

Roskilde - 28. september 2021 kl. 06:28 Af Martin Olsen og Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Lokalpolitikerne står ikke kø foran skriftestolen med indrømmelser, og de udbasunerer gerne deres budskab, som var de hugget ud på stentavler.

Det er i hvert fald mange vælgeres opfattelse. Således viser en ny undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget for Constructive Institute blandt 1002 borgere i Region Sjælland, at 68 procent af vælgerne mener, at lokalpolitikkerne i for lille en grad indrømmer fejl, når de debatterer.

I samme boldgade mener 58 procent - altså knap seks ud af 10 - at politikerne i for lille omfang indrømmer, hvis de er i tvivl i debatsituationer.

Enten/eller Socialdemokraten Camilla Vilby-Mokvist, der sidder i Roskilde Byråd, kan godt genkende billedet af, at politikerne ikke ligefrem ejer tvivlens nådegave.

- Jeg synes tit og ofte, tonen er meget firkantet og meget enten/eller. Det bliver vigtigt at manifestere sin holdning i forhold til de andre, og det forstår jeg godt, at man som borger synes er ukonstruktivt, siger hun.

Socialdemokraten ved ikke, om der er noget at gøre ved tendensen til politisk skråsikkerhed. På den ene side er uenighed et vilkår i politik, for ellers bliver det én stor masse uden udvikling. På den anden side kan tonen være decideret ødelæggende, hvis man hele tiden står på sit uden at være kompromissøgende.

- Det er okay at være uenig, men for mig er det altafgørende, at man gør det på en ordentlig måde. Lige præcis i lokalpolitik tror jeg også, at borgerne helst vil have, at vi finder sammen og finder løsninger. Det partipolitiske gider folk ikke. Det er vigtigt, at vi er forskellige, men derfor kan vi stadig godt finde gode løsninger, siger Camilla Vilby-Mokvist.

Ok at fejle Mogens Hallager, konservativt byrådsmedlem, kan sagtens nikke genkendende til, at politikere ikke er meget for at indrømme fejl. Det mener han godt, de kan lave om på.

- Der er ingen garanti for, at vi altid træffer de rigtige beslutninger. Det handler også nogle gange om, hvilken baggrund man har at træffe dem på, og så er det altid lettere at se i bagklogskabens lys, siger han.

Fra sine indtil videre fire år i byrådet kan Mogens Hallager kun komme på skolesammenlægningen i Jyllinge som noget, han virkelig har fortrudt.

Han mener ikke, der er nogen skam i at indrømme fejl, selvom stoltheden nok kan lide lidt under det.

- Jeg tror da, vælgerne respekterer, hvis man siger, at det var ikke en god beslutning, og så må vi kigge på, hvordan vi gør det herfra

»Det er da fristende« Bent Jørgensen, byrådsmedlem for Venstre, kan sagtens genkende, at politikere er dårlige til at indrømme fejl. Det har sine årsager.

- Det er ikke, fordi politikere er dårlige mennesker, men der er ikke langt, fra der hvor man indrømmer fejl i politik, til at en modstander kan udnytte den fejl i politisk favør. Derfor bliver det svært at få en balanceret debat, hvis du som byråd eller enkeltpolitiker har dummet dig lidt, siger den erfarne byrådspolitiker, der ikke kan frasige sig selv at have udnyttet en modstanders fejl.

- Det er ligesom ordsproget om, at man altid skal holde øjnene på bolden og ikke på manden, men det er da fristende nogle gange. Jeg har da sikkert også gjort det, og så kommer man i de der uheldige situationer, siger Bent Jørgensen.

Ikke så sort/hvidt Camilla Vilby-Mokvist er dog ikke helt enig i, at politikerne ikke indrømmer fejl. Det har hun blandt andet selv været med til i skole- og børneudvalget, hvor de lyttede og ændrede en beslutning, da forældre i Ågerup protesterede mod ændringer i børnepasningen.

Camilla Vilby-Mokvist tror, at man skal passe på med ikke at tolke utilfredshed med en beslutning som, at politikerne ikke lytter.

- Som borger har man ofte øje for sin egen situation, hvor vi som politikere er nødt til at kigge på tværs af hele kommunen, og derfor kan man ikke altid få sin vilje, for der er nogle geografiske hensyn og noget økonomi at tage hensyn til, siger hun.

