Tomt kongrescenter må fyre: Kan ikke få coronahjælp

- De medarbejdere, der arbejder med noget relateret til kommunens brug af faciliteter, er jo sikret, for kommunen afskediger ikke nogen som følge af corona. Alle dem, der arbejder med noget af det resterende, er direkte berørt nu og videre frem. Dem er vi nødt til at kigge på og foretage nogle nøgterne vurderinger for at tage højde for det væsentlige underskud, der kommer, siger direktør René la Cour Sell.