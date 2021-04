Professionshøjskolen Absalon i Trekroner har været med til at gøre Roskilde til Sjællands uddannelseshovedstad.

Tomas Breddam: Bedre uddannelser for hele Sjælland

Roskilde - 21. april 2021 kl. 08:21

På rådhuset i Roskilde er borgmester Tomas Breddam enig i ambitionerene om, at flere unge på Sjælland skal have en uddannelse. Samtidig ser han en oplagt mulighed for, i at Roskildes mange og store uddannelses-institutioner får mulighed for at bidrage med flere satellittilbud ude på Sjælland.

- Vi skal helt klart gøre noget ved, at alt for mange unge på Sjælland ikke får en uddannelse. Vi kan også se, at virksomhederne har brug for mere uddannet arbejdskraft.

- Jeg er overbevist om, at vi skal have flere tilbud. På den måde kan vi fastholde kvaliteten og styrken ved at have store campus-områder med mange uddannelser, samtidig med at vi skaber nogle mere lokale tilbud.

- Derfor håber jeg, at regeringen vil investere i området, så vi sammenlagt kan tilbyde noget attraktivt for de unge, siger Tomas Breddam.

Stærke kerner med lokale tilbud

Roskildes borgmester ser gerne en udbygning, hvor de stærke lokale uddannelsestilbud hos f.eks. Zealand Erhvervsakademi, Roskilde Handelskole, Slagteriskolen (ZBC) og Professionshøjskolen Absalon bidrager flere steder på Sjælland.

Men samtidig viser både undersøgelser og de praktiske erfaringer, at de unge er meget optagede af et godt studiemiljø, hvor de kan møde mange jævnaldrende.

- Jeg ser ikke by og land som en modsætning. Vi kan understøtte hinanden - og desuden skal man huske, at der også i fremtiden vil være behov for højt specialiseret arbejdskraft.

- Fremfor kun at tænke på fysisk udflytning, bør man i højere grad tænke på stærke kerner, der understøtter flere lokale tilbud.

- Vi skal både tilbyde de unge uddannelser tæt på, en mulighed for at blive del af større studie-miljøer, samtidig med at vi sikrer kvalitet i uddannelserne, siger Tomas Breddam.

Sådan er situationen

71% af unge på Sjælland gennemfører en ungdomsuddannelse. Landsgennemsnittet er 83%.

Region Sjælland har flere unge på offentlig forsørgelse end landsgennemsnittet

De unge på Sjælland flytter fra regionen og mellem regionens kommuner for at uddanne sig

De unge søger mod byerne: Næstved, Roskilde og Slagelse

Generelt er de unge i Region Sjælland meget mobile (klar til 1½ times transport)