Disse bygninger var indtil 1964 rammen for Himmelev Skole. Senest har de huset sfo?en Asgård, og efter planen skal bygningerne bevares og bygges om til boliger, når med samtidig åbnes for nybyggeri på andre dele af matriklen på Østre Kirkevej. Foto: Anders Petri

Tom sfo skal give Himmelev flere boliger

Udvalget fulgte forvaltningens indstilling, der lød på, at der skal udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af boliger i tæt-lavt byggeri. Den nuværende sfo-bygning skal bevares og ombygges til boligformål.

For at få flere mindre boliger til Himmelev åbner Roskilde Kommune nu for, at der kan bygges boliger i og omkring den gamle sfo Asgård. Det besluttede plan- og teknikudvalget tidligere på ugen.

