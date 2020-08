Togpassager uden mundbind kan nu se frem til en bøde

En togpassagerer på strækningen mellem Roskilde og Kalundborg blev sat af toget i Roskilde, da han ikke havde mundbind på. Personen nægtede i første omgang at forlade toget, fortæller vagtchefen, som modtog anmeldelsen mandag aften klokken 19.40.

Politiet sigtede vedkommende, som nu kan se frem til en bøde på 2.500 kroner for ikke at overholde påbuddet om at bære mundbind i den offentlige transport.