Togfører opdagede brand i affaldsbjerg

Det var en lokomotivfører, der fra toget fik øje på, at der i nat var brand i et stort affaldsbjerg på RGS' genbrugsplads i Gadstrup. Da Roskilde Brandvæsen kom dertil, var der godt og grundigt fut i bunken af byggeaffald, som indsatsleder Bo Jensen anslår til at have 20 gange 20 meter i omfang og fem-seks meter høj.