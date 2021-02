Togbusser hele weekenden - Bommen går ned i Gadstrup og Kamstrup

Banedanmark skal teste det nye signalsystem i forbindelse med at systemet bliver indført på strækningen mellem Køge og Næstved. Strækningen mellem Roskilde og Køge er allerede forsynet med det nye system. Banedanmark oplyser, at det i den forbindelse er nødvendigt at spærre for trafikken, da det nye signalsystem på hele strækningen mellem Roskilde og Næstved hænger sammen, så det er hele strækningen, der er påvirket under testene.