Tog stoppet af tumult i kolonihave

Det løb helt af sporet i haveforeningen Hvilen mandag morgen, hvor tumult i et kolonihavehus førte til, at togdriften kortvarigt blev indstillet forbi haveforeningen, der ligger op ad jernbanen ved Trekroner Station.

Politiet sendte flere vogne til stedet, efter de klokken 05.24 fik anmeldelse om, at der var optræk til tumult ved et kolonihavehus, hvor flere mænd var troppet op. I alt otte mænd blev anholdt, og politiet har ransaget adressen samt afsøgt stedet med hunde.

Politiet har været på stedet hele morgenen. Togdriften blev først indstillet klokken 7.20, da politiet fandt ud af, at der var flere personer, de skulle have fat.

De havde låst sig inde, og det var frygten for, at de skulle flygte op på togskinnerne, som huset ligger lige op ad, der fik politiet til at standse togene af sikkerhedsmæssige årsager.