To vandværker lukkes

I den nærmeste fremtid forventes det, at to af de små vandværker i Roskilde Kommune lukkes. Det drejer sig om Maglemosens Vandværk, som forsyner et lille område øst for Ågerup samt Ågerup-Tågerup Vandværk. Maglemosens Vandværk har på en generalforsamling besluttet at nedlægge vandværket og blive en del af Fors. Den beslutning skal dog i fire ugers høring.