Roskilde Kommunes to STU-uddannelser i Roskilde og Gundsømagle kan måske blive samlet på Københavnsvej 266, hvor der gennem mange år har været forskellige handicaptilbud. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: To skoler skal blive til én Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To skoler skal blive til én

Roskilde - 13. februar 2020 kl. 06:34 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En sammenlægning af Roskildes to Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (STU) er foreløbigt blevet udsat, men der er stadig udsigt til, at de bliver samlet på én matrikel.

Skole- og børneudvalget udsatte på sit seneste møde sin beslutning, fordi politikerne mangler et skøn over, hvad det vil koste at flytte de to uddannelser sammen.

I dag er der STU som en del af Specialcenter Roskilde i Gundsømagle og den anden er en del af Center for Dagtilbud på Københavnsvej. Uddannelsen er for unge, der ikke kan tage en anden ungdomsuddannelse.

Budget-problemer STU-uddannelsen har et budget på 23,3 millioner kroner i år, men de seneste tre år har der været et merforbrug på i alt 8,5 millioner kroner.

En sammenlægning skulle både kunne spare penge og hæve kvaliteten.

Det skyldes, at en større volumen vil give uddannelsen en højere faglighed og et bedre ungemiljø, men også spare penge til eksterne tilbud.

Plads til 35 mere Målet er at samle flere af kommunens unge i STU-tilbud i Roskilde, da det i dag kun er 50 ud af 110, som er i de kommunale STU'er, og vurderingen er, at 35 mere vil kunne hentes ind fra andre tilbud, hvis Roskildes STU bliver samlet.

Derudover forventer man at kunne reducere driftsomkostninger med 20 procent, fordi man sparer på eksempelvis husleje, administration og kørsel.

Er der plads? Umiddelbart kan uddannelsen blive samlet på Københavnsvej, men skole- og børneudvalget vil altså have større klarhed om mulige placeringer, og hvad det sammenlægningen vil koster i anlægsudgifter, før de siger god for at smede de to STU-uddannelser sammen.

Medarbejdere og bestyrelse har været hørt om sammenlægningsplanerne. Her er der som udgangspunkt velvilje over for en fusion, men blandt andet behovet for at sikre tilstrækkelige fysiske rammer bliver kraftigt understreget.