Bolund er udgangspunkt for et af de nye natureventyr, der kan opleves via appen af samme navn. Foto: Kenn Thomsen

To nye natureventyr i Roskilde

Nationalpark Skjoldungernes Land lancerer lørdag den 15. august to nye »natureveventyr« i Roskilde, et ved Roskilde Havn og et ved Bolund. Det fejres begge steder, hvor familier kan være de første til at opleve de nye fortællinger, der er lavet som som skattejagter langs børnevenlige ruter i området. Der vil være lidt proviant undervejs, og de børn, som har været på eventyr, får et flot diplom.