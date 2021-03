Politiet mødte to narkobilister i Roskilde mandag aften. Foto: Kenn Thomsen

To narkobilister gik i fælden på en time

Den første, en 34-årig mand fra Viby, blev anholdt og sigtet klokken 20.47, efter at han var blevet standset af politiet på Byvolden, fordi udstødningen på hans personbil larmede lidt mere end normalt.

Med en times mellemrum fik politiet mandag aften fat i to narkobilister i Roskilde.

En narkometertest indikerede, at den 34-årige var påvirket af kokain under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Han vil således høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.