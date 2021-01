Lilian Moefelt, Integrationsprismodtager og meget aktivt medlem af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Roskilde.

To modtagere af Integrationspris 2020

Roskilde - 04. januar 2021 kl. 11:54

Roskilde Kommunes integrationspris er blevet uddelt for fjerde gang. Den blev delt mellem Aase Jette Sørensen, afdelingsleder i Akutpleje og rehabilitering Roskilde, og Lilian Moefelt, mangeårigt og meget aktivt medlem af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Roskilde.

- Hele seks kandidater var indstillet til integrationsprisen, og det har været rigtig svært at vælge, siger formand for integrationsrådet, Necdet Oklu.

- Vi syntes, at alle fortjente prisen, og I skal vide, at I alle gør en kæmpe stor forskel for Roskildes nye borgere.

Virksomhedspraktik

Aase Jette Sørensen har taget imod flygtningekvinder i virksomhedspraktik, hvor de er blevet oplært i serviceopgaver. I dag er to i ordinært arbejde og forsørger sig selv og deres familier. Virksomhedspraktikanterne har både haft nogle sproglige udfordringer og manglet erfaring med det danske arbejdsmarked. Men Aase Jette Sørensen har, dette til trods, set potentialet i disse kvinder og givet dem plads til at udvikle sig i opgaveløsningen, og støttet dem til at øve sproget.

Succesfuld matching

Lilian Moefelt er et mangeårigt og meget aktivt medlem af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Roskilde. Hun har, foruden at være foreningens kasserer, indgået i de fleste af gruppens aktiviteter, som tilsammen støtter op om kommunens integrationspolitik.

Især bør nævnes, at Lilian Moefelt, som koordinator for gruppens venskabsfamilier står for en succesfuld matching af frivillige og flygtninge/indvandrere, organisering af udflugter, lektiehjælp, og personlig støtte til flygtningefamilier, som hun har udviklet et tæt venskab med. Derfor besluttede Integrationsrådet at den ene prisvinder skal være Lilian.