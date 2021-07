To mænd anholdt for at råbe efter folk

Politiet måtte med to timers mellemrum tage sig af et par vrede herrer. Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 02. juli 2021 kl. 10:41 Kontakt redaktionen

Med få timers mellemrum blev to mænd anholdt i Roskilde for at optræde aggressivt over for folk.

Den første anmeldelse kom torsdag klokken 16.36 og gik på, at en mand i Algade råbte ukvemsord efter forbipasserende. Den samme mand, en 70-årig mand fra Taastrup, var tidligere på dagen blevet bedt om at forlade gågaden, da han i spirituspåvirket tilstand optrådte uhensigtsmæssigt over for andre borgere.

Nu var han tilbage, og patruljen forsøgte at bortvise ham igen. Han ønskede dog ikke at efterkomme politiets anvisninger, men blev udadreagerende over for betjentene. Den 70-årige blev derfor anholdt og taget med til afrusning i detentionen. Han blev løsladt senere på aftenen uden at være blevet sigtet for noget.

Klokken 18.28 anmeldte et kærestepar, at de var blevet overfuset af en mand ved Roskilde Camping i Veddelev. Manden gik rundt i området og samlede skrald, mens han højlydt gav udtryk for sin utilfredshed med, at nogen havde smidt affald i området, da det var til fare for fuglene. Parret kom tilfældigt forbi, og manden havde haft en meget ubehagelig adfærd over for dem.

Politiet kørte til Veddelev, hvor patruljen traf den mistænkte, en 30-årig mand fra Roskilde, som blev anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Han blev taget med til politistationen til afhøring, og da han desuden var efterlyst til fogedretten, blev han senere overført til et arresthus og løsladt fredag morgen i fogedretten. Han kan forvente en bøde i sagen.

