To guitarer og Sanne Salomonsen på Gimle

Sanger Sanne Salomonsen og de to guitarister Søren Andersen og Mika Vandborg optrådte for første gang sidste år til et støtte arrangement for hjemløse. Her fandt de ud af, at der var basis for et længerevarende samarbejde. Det er nu sat i værk i form af Electric Guitars featuring Sanne Salomonsen. På onsdag 11. november er de i Tanken på Gimle klokken 20.