To gange i træk har Fødevarestyrelsen givet en sur smiley på grund af kølevarer, der ikke blev holdt tilstrækkeligt kolde.

To gange sur smiley i fastfoodbar

Roskilde - 31. august 2021 kl. 05:34 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

To måneder efter at have fået en sur smiley har et af Roskildes populære fastfoodsteder fået endnu en. Den første blev ledsaget af en bøde på 10.000 kroner, den seneste af en bøde på 15.000 kroner.

Det drejer sig om Bagels To Eat på Hestetorvet, og årsagen til bøderne og de sure smileys er ineffektiv afkøling af fødevarer.

Det konstaterede Fødevarestyrelsen ved sit kontrolbesøg i juni, da tunmousse og strimlet kylling havde en temperatur over 15 grader, selv om varerne havde ligget i køleskab siden den foregående dag.

Ni uger senere var kontrollanten fra fødevaremyndigheden tilbage i bagelbaren, som i mellemtiden havde taget konsekvensen af den utilstrækkelige kølekapacitet og anskaffet sig et ekstra køleskab. Det havde imidlertid ikke løst problemet, for der var næsten 13 grader inde i køleskabet, og samme temperatur havde flødeosten, pestoen og de andre fødevarer, der havde været opbevaret i køleskabet natten over. Konsekvensen blev som nævnt endnu en bøde, hvor der var skruet op for beløbet.

Lummer varebil Heller ikke i restaurant Hua Long på Astersvej i Roskilde slap klassisk godt fra den seneste fødevarekontrol. Den fandt ikke sted på selve restauranten på Astersvej, men derimod ved Dagrofa på Vestre Hedevej i Roskilde, idet myndighederne for tiden har gang i en kampagne, der fokuserer på transportforhold i detailleddet. I den forbindelse blev der set nærmere på en ganske almindelig Mercedes-varevogn, som var på vej med varer til Hua Long.

En time forinden havde vognen imidlertid været en tur i inco i Kødbyen i København, hvor der var købt en hel, fersk tun og en stor pose svinekød. Tunen og svinekødet lå i hver sin pose, men der var ingen form for termokasser i bilen i bilens varerum, hvor der var 18 grader varmt.

De varer, der var købt i Dagrofa - blandt andet salattern, ærter og pomfritter - var også bare lagt ind bag i bilen, uden at der blev gjort forsøg på at holde varerne kolde.

Fra restaurantens side var forklaringen på de kritisable forhold, at det ikke var ejeren selv, men derimod nogle venner, der netop dén dag havde hjulpet med at handle. Det ændrede dog ikke på, at restaurantens glade smiley blev vekslet til en sur, og at restauranten fik en bøde på 5000 kroner.

