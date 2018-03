Borgerservice på rådhuset i Roskilde bliver lukket i begyndelsen af 2019, hvor afdelingen flytter til Roskilde Bibliotek. Her vil borgerservice fremover have åbent 49 timer om ugen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

To gange borgerservice bliver til én og udvider åbningstiden

Roskilde - 18. marts 2018 kl. 07:45 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Al borgerservice i Roskilde by skal samles på Roskilde Bibliotek. Det sker samtidig med, at biblioteket bygger om, så indgangen bliver vendt mod Rosenhaven og den nye Sortebrødre Plads. Kunderne får glæde af længere åbningstider og én central placering for al servicen.

- Det er en logisk udvikling for borgerservice, vi har sagt ja til i udvalget. I Jyllinge og Viby er borgerservice og bibliotek jo allerede samlet, så nu kommer turen naturligt til Roskilde, siger formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S) og påpeger, at det gælder om at samle ressourcerne, så kommunen kan yde den bedste service.

På rådhuset er borgerservice åbent 24 timer om ugen, mens borgerservice på biblioteket kun har åbent 13 timer om ugen.

Når den nye borgerservice er klar på hovedbiblioteket i slutningen af i år eller begyndelsen af næste år, vil åbningstiden være klokken 10-19 på hverdage og klokken 10-14 om lørdagen. Det giver i alt 49 timer om ugen. Der er altså tale om en væsentlig udvidelse.

Borgerservice på rådhuset vil lukke i begyndelsen af 2019.

