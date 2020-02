Retten i Roskilde lagde blandt andet vægt på offerets alder, da den 23-årige blev idømt to et halvt års fængsel for voldtægt af en blot 17-årig kvinde. Foto: Jakob Erhardt Pedersen Foto: Jakob Erhardt Pedersen

To et halvt års fængsel for voldtægt af 17-årig

Roskilde - 13. februar 2020 kl. 12:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Straks efter at have gennemført et samleje med en 17-årig kvinde blev en 23-årig mand fra Roskilde bange for, at hun ville melde ham for voldtægt. Og med god grund.

At de to skulle have sex sammen, havde hun nemlig tydeligt sagt nej til, inden hun tog med ham hjem for at sove, og da han med magt trak tøjet af hende og fastholdt hende, mens han tiltvang sig samleje, sagde hun fra igen og igen. Bagefter »opførte hun sig mærkeligt,« syntes han, og hun havde travlt med at komme ud af hans lejlighed.

Dagen efter blev den 23-årige anholdt, og han har siden været varetægtsfængslet. Nu har han også fået sin dom: Ubetinget fængsel i to et halvt år. Kvinden er desuden blevet tilkendt en godtgørelse på 100.000 kroner for tort.