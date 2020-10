Flemming Østergaard (tv.) og Hans-Henrik Madsen får sammen med de øvrige medlemmer i Strandgades Kystsikringslav samme muligheder for indefrysning af bidraget til kystsikringen, som husejere i Jyllinge Nordmark gør. Foto: Kim Rasmussen

To digelag får lige vilkår

Roskilde - 01. oktober 2020 kl. 07:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når medlemmerne af digelaget for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg skal betale deres andel af anlægs- og driftsomkostningerne ved kystbeskyttelsen, vil der være mulighed for at indefryse sit bidrag, på samme måde som ejendomsskatten kan indefryses.

Det var der fuldstændig enighed om i byrådet, allerede før rådet var samlet onsdag. Men den fordelagtige mulighed skal ikke kun gælde Nordmarken.

Af uransagelige årsager var forslaget kommet igennem både klima- og miljøudvalget og økonomiudvalget, uden at det var blevet tilføjet, at også medlemmerne af lavet i Strandgade skal have samme muligheder. Den lapsus blev der rådet bod på i går.

- Det er en fremragende idé - så fremragende, at den naturligvis også bør indbefatte Strandgades Kystbeskyttelseslav på samme vilkår, sagde borgmester Tomas Breddam (S).

Det fik opbakning hele vejen rundt. Mogens Hallager (K) kaldte det supergodt, og Jeppe Trolle (R) fandt det helt indlysende at gøre, når det tilmed ikke koster skatteborgerne noget.

Ordningen kommer som nævnt til at fungere på samme måde, som når ejendomsskatten indefryses. Det betyder, at den enkelte grundejer kan vælge at betale sin part kontant eller deltage i det kommunegaranterede lån og blive opkrævet ratevis over ejendomsskatten. Og for de boligejere, som opfylder betingelserne for pensionistlån, dvs. nedsparingslån til betaling af ejendomsskat, kan få indefrosset bidraget til kystbeskyttelse, så lånet først skal betales tilbage i det øjeblik, huset bliver solgt.

