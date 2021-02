Artiklen: To dage i marts med prop i Dronning Margrethes Vej

Krydset hvor Klosterengen ender ud i Dronning Margrethes Vej bliver spærret for trafik i to dage i den første uge af marts. Mandag 1. og tirsdag 2. marts skal der udføres gravearbejder i krydset, og derfor bliver det spærret af. Oprindelig var arbejdet planlagt til at finde sted i den kommende uge mandag 15. og tirsdag 16. februar, men på grund af vintervejret er det blevet udsat.