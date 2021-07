Se billedserie Tour de Taxas Team Nordsjælland brugte Roskilde Havn som startsted. Foto: Lars Ahn Pedersen

To cykelhold brugte Roskilde som startby

Roskilde - 09. juli 2021 kl. 09:46 Af Lars Ahn Pedersen

For to år siden cyklede Claus Ulriksen fra Roskilde til Paris sammen med sin datter Petra på cykelholdet Tour de Taxa, der samler penge ind til julemærkehjemmene.

Det gik så godt, at de var enige om, at de ville gentage oplevelsen, men foreløbig lader den vente på sig. Sidste års tour blev aflyst på grund af corona, og i foråret besluttede Tour de Taxas bestyrelse, at det heller ikke var praktisk muligt at cykle til Paris i år, fordi man skulle igennem fire lande med hver deres restriktioner.

I stedet gik man over til plan B, og derfor cykler Tour de Taxas hold nu Danmark rundt, og to af dem tog af sted fra Roskilde fredag morgen.

Gået over til nyt hold I 2019 var Claus og Petra Ulriksen med på Team Hovedstadsområdet, men det voksede sig så stort, at der blev oprettet et nyt hold, Team Nordsjælland, for at få plads til alle. Far og datter er skiftet over til dette hold sammen med en anden far-barn-duo fra sidst, Allan Hasemann og hans far Preben Poulsen.

Fed oplevelse - Det var en fed oplevelse at have sammen med sin datter, og det er stadig noget, vi snakker om. Hun ville gerne prøve igen, selv om det ikke blev Paris denne gang, for der er et kanon sammenhold og højt humør til træningen, siger Claus Ulriksen, som bor i Tune og er en af teamets trænere.

Mens Team Hovedstadsområdet igen kørte fra Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde, hvor børnene var med til at vinke farvel, drog Team Nordsjælland af sted fra parkeringspladsen på Roskilde Havn.

Tour de Taxa Tour de Taxa samler ind til Julemærkefonden, der driver julemærkehjemmene i Danmark.



Navnet kommer sig af, at det første hold blev dannet i 2010 af en gruppe ryttere med tilknytning til Aarhus Taxa.



Der er seks hold: Hovedstadsområdet, Nordsjælland, Sydsjælland & øerne, Syd/Sønderjylland & Fyn, Østjylland og Himmerland.

Normalt cykler holdene hvert år til Paris, men i år går turen Danmark rundt.



Der kan læses mere på hjemmesiden www.tourdetaxa.com

Er blevet erfaren Begge hold tog hul på touren ved otte-tiden og cyklede nogenlunde samme vej ud af byen, men kørte derefter i hver sin retning. Team Nordsjælland har nemlig første stop i Grenå og skulle nå en færge, mens Team Hovedstadsområdet satte kursen mod Maribo. De to hold kører hver sin vej rundt i landet, inden de otte etaper og cirka 1400 kilometer senere er tilbage i Roskilde fredag eftermiddag den 14. juli.

Både Team Hovedstadsområdet og Team Nordsjælland har oplevet frafald op til afgangen på grund af skader og sygdom, og så sprang nogle fra, da det stod klart, at de ikke skulle til Paris, så begge hold endte med at sende omkring 20 ryttere ud på de danske veje sammen med et par følgebiler.

- Sidste gang havde Petra ikke prøvet at cykle langt før, og det har været sjovt at følge hende sidenhen. I 2019 var hun den »grønne« på holdet, men nu er hun en af de erfarne, og det er hende, de andre piger kommer hen til, når de skal spørge om noget, siger Claus Ulriksen.

