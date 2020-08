Se billedserie FB Gruppen med Hans-Bo Hyldig i spidsen kan også vinde den prestigefyldte pris. Foto: Jørgen C. Jørgensen

To chancer for at byggepris går til Roskilde

Roskilde - 25. august 2020

18 professionelle bygherreorganisationer er indstillet til Boligfonden Kubens Bygherrepris 2020, og rent statistisk er der mere end 10 procent chance for, at prisen går til Roskilde.

Bygherreprisen uddeles i et samarbejde mellem Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben, og i år gives den til »en bygherreorganisation eller et konkret projekt, som har demonstreret et særdeles ansvarligt samarbejde,« og her er Boligselskabet Sjælland blandt de nominerede for samarbejder i forbindelse med rækkehuse og tæt-lavt byggeri i træ. Det drejer sig om 44 boliger i Tofteengen i Ågerup og et tilsvarende antal boliger i Skademosen i Trekroner.

Partnerskaber om at skabe nye boliger ligger dybt i Boligselskabet Sjælland, som er af den overbevisning, at man opnår bedre resultater, når man samarbejder, og alle tager et ansvar for byggesagen, mener Per Bro, som er byggechef i Bosj.

- Vi kan bygge bedre og billigere, når vi sætter os sammen omkring bordet og finder ud af hvordan byggesagen kan hænge sammen, siger Per Bro.

Også på entreprenørsiden er samarbejdet velkomment.

- Et byggeri bliver helt klart flottest, mest holdbart og mest rentabelt, hvis både entreprenøren, rådgiverne og bygherre arbejder tæt sammen i tillid til hinandens faglige ekspertise. Helt fra start har boligselskabet vist, at de mener dét med samarbejde seriøst. Det betyder at vi har kunnet lave bedre boliger og udvikle nogle løsninger undervejs, som ellers ikke ville have kunnet lade sig gøre, siger Niels Jul Jakobsen, som er markedsdirektør i Adserballe og Knudsen, som har bygget boligerne i Skademosen og fortsat er i gang i Toppen i Trekroner og Skousbo i Viby.

Blandt de øvrige nominerede er FB Gruppen, hvor Hans-Bo Hyldig, Svogerslev, er grundlægger, hovedaktionær og direktør. FB Gruppen står for udviklingen af Grønttorvet i Valby og er nomineret for »gennem partnerskab med entreprenøren at fremme grønne løsninger i branchen, og med kvalitetskrav og gode processer sikre, at tidsplanen overholdes.«

Hvem der skal have prisen, bestemmes af en fagjury, som i første omgang skal vurdere nomineringerne og dernæst besøge fem udvalgte projekter i løbet af efteråret, inden tre endeligt nominerede kandidater er klar til finalen på Building Award 2020, hvor prisen uddeles.