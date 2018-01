Se billedserie Susanne Rose Pedersen har valgt at lukke sin butik Fru Rose, da caféen er kommet til at fylde for meget, men hun egentlig brænder mere for brugskunst. Foto: Britt Nielsen

To butikker takker af i Algade

Roskilde - 04. januar 2018
Af Britt Nielsen

Cafégæsterne hygger sig stadig hos Fru Rose i Algade 37 i Roskilde. Men snart må de finde et nyt stamsted. Indehaver Susanne Rose Pedersen har nemlig besluttet sig for at lukke den butik, som hun åbnede i august 2015.

Butikken har haft fokus på romantisk brugskunst, og så var der en lille café.

Snart tømt ud

Gennem tiden er caféen kommet til at fylde mere, og der kan Susanne Rose Pedersen bare mærke, at det brænder hun ikke for.

- Nips kan ikke bære hele butikken, siger Susanne Rose Pedersen, som også har manglet lidt flere arrangementer i denne del af Algade og flere parkeringspladser.

- Men de kommer nok, siger Susanne Rose Pedersen og fortæller, at hun begyndte sit ophørsudsalg i fredags.

- Kunderne lagde os helt ned. Det er derfor, der næsten ikke er flere ting tilbage, siger Susanne Rose Pedersen og oplyser, at ophørsudsalget kører til den 20. januar, hvis lageret tillader det.

- Men det tror jeg ikke, det gør, siger Susanne Rose Pedersen og nævner, at sidste åbningsdag derfor kan blive lidt før.

Hun ved endnu ikke, hvad hun nu skal lave.

- Jeg brænder jo mest for de gamle ting og specialiteter. Det bliver ikke noget med mad. Jeg skal lige lande, så finder jeg på noget, siger Susanne Rose Pedersen.

Mavefornemmelse

Ikke langt fra Fru Rose er der også ophørsudsalg i Room28.

Her oplyser indehaverne Christina Efraimsen og Jannie Hübertz Hoffmann på Facebook, at de har valgt at følge deres mavefornemmelser og stoppe, imens legen er god.

De skriver, at det har været en fornøjelse og en sjov og spændende rejse at være igennem for dem begge.

Room28 har sidste åbningsdag den 10. februar.